Tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

Sam Fahd Abu Haikal murió el viernes por la noche, y sus padres resultaron heridos cuando conducían en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA reportó que el bebé quedó gravemente herido tras recibir un impacto en el rostro por la misma bala que lesionó a su madre. Posteriormente murió a causa de las heridas. Su padre, Fahd Abu Haikal, profesor en la Universidad de Belén, recibió un disparo en la mano. La familia viajaba desde Belén para visitar a parientes en Hebrón cuando los soldados abrieron fuego, publicó la agencia.

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El ejército de Israel ha intensificado las operaciones militares en Cisjordania desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que mató a unas mil 200 personas y tomó a 251 como rehenes, lo que desencadenó la guerra en Gaza. La campaña militar de represalia de Israel ha matado hasta ahora a más de 72 mil 900 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La ONU informó el mes pasado que más de mil palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén oriental desde que comenzó la guerra, al menos 240 de ellos niños.

El ejército israelí afirmó el viernes que los soldados dispararon contra un vehículo que parecía acelerarse hacia ellos en el área de Hebrón. Los soldados, indicó, respondieron con disparos individuales, hiriendo a tres palestinos que fueron evacuados para recibir tratamiento médico. Una investigación inicial determinó que los heridos eran civiles no involucrados y apuntó que la situación está bajo revisión.

En el Hospital Al-Ahly de Hebrón, el padre del bebé contó a reporteros de The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano derecha, y luego alcanzar a su hijo y a su esposa, que iban en el asiento trasero. Otra bala impactó el capó del vehículo, según reporteros de AP que vieron el automóvil.

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La madre se encuentra en estado crítico porque hay metralla cerca de su corazón, explicó. La familia le dijo que su hijo, que cumplió siete meses el viernes, murió, justo antes de dirigirse a las oraciones fúnebres.

La abuela del bebé, Feryal Abu Heikal, iba en el automóvil durante el tiroteo y relató que conducían cerca de un puesto de control y se detuvieron cuando vieron vehículos militares israelíes y soldados a lo lejos. Señaló que, cuando las fuerzas les dispararon, al principio pensó que eran tiros de advertencia antes de que fueran impactados.

“La escena fue horrible: ver a un bebé de siete meses con el rostro destrozado. ¿Qué tipo de ejército en el mundo hace esto?", comentó la mujer. "Lo que le pasó a mi nieto no se puede olvidar fácilmente”.

El servicio funerario se realizó al mediodía en una mezquita cercana. El diminuto cuerpo fue envuelto en la bandera palestina mientras la gente se formaba para las oraciones antes de llevarlo en una ambulancia para el entierro. En la ambulancia, se vio a Abu Haikal llorando y abrazando al medio hermano del bebé.

El Consulado británico en Jerusalén se expresó “conmocionado y entristecido” por la muerte del bebé y pidió en X una “investigación inmediata y transparente y rendición de cuentas”.

También el sábado, la Media Luna Roja Palestina informó que ocho personas resultaron heridas en ataques de colonos contra la localidad de Huwara, cerca de Nablus, incluidas por inhalación de gas lacrimógeno y balas metálicas recubiertas de goma.

En marzo, soldados israelíes dispararon contra un automóvil en que viajaba una familia en el norte de Cisjordania, matando a cuatro personas, incluidos dos niños, informó entonces el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.

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Los soldados israelíes acusados de atacar a palestinos rara vez son sancionados y fueron imputados en menos del 1% de los casos, según el grupo israelí de derechos Yesh Din, con base en 2 mil 427 denuncias que alegaban irregularidades entre 2016 y 2024.

Más de 700 mil israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 a Jordania y que los palestinos reclaman para un futuro Estado. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas zonas es ilegal y un obstáculo para la paz.