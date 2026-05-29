Hamas acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de haber cometido una "flagrante violación" del alto al fuego pactado en octubre al ordenar a su ejército apoderarse de más territorio de la Franja de Gaza.

"En una flagrante violación de todos los acuerdos, como acostumbra a hacer, Netanyahu anunció la ampliación del control sobre el 70% de la Franja de Gaza, mientras continúan las matanzas y el hambre", declaró el portavoz del movimiento islamista palestino, Basem Naim, a la AFP.

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