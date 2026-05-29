El conglomerado de redes sociales y tecnología Meta Platforms, lanzó el pasado miércoles 27 de mayo planes de suscripción de pago para sus principales aplicaciones: Instagram, Facebook y WhatsApp.

Esta noticia fue dada a conocer a través del perfil de Instagram de la Directora de Productos de Meta, Naomi Gleit, y representa una nueva etapa en la empresa, pues se diversificará más allá de los ingresos por publicidad.

El lanzamiento de Facebook Plus, WhatsApp Plus e Instagram Plus es penas el comienzo, pues la compañía anunció que todavía se encuentran trabajando y desarrollando otras suscripciones que estarán dirigidas específicamente a empresas, negocios y/o creadores, así como otros productos a base de inteligencia artificial.

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Meta lanza la versión "Plus" de Instagram, Facebook y WhatsApp. Imagen: Unsplash

¿Cómo funcionan las nuevas suscripciones de Meta?

Es importante mencionar que con este lanzamiento, ninguna de estas plataformas dejará de ser gratuita. De acuerdo con el anuncio de Gleit, estas suscripciones ofrecerán más herramientas y funciones adicionales para quienes decidan contratarlas, como:

Mejores analíticas.

Estadísticas de reproducciones de historias.

Mayor alcance de audiencia.

Personalización de los perfiles.

Mejores filtros de seguridad y mayor protección de la identidad digital.

Las nuevas ofertas de Meta pretenden agregar y construir valor sobre las herramientas que cada aplicación ya posee. "Estos planes de suscripción ofrecen formas más completas de expresarse y conectar a través de nuestras aplicaciones, y pronto se añadirán más funciones divertidas", comentó Gleit en su publicación del anuncio.

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Meta anuncia versiones de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp (28/05/2026). Foto: @jmatuk

Estas modalidades llegarán bajo el nombre de "Meta One", sin embargo, el lanzamiento será periódico, pues Meta ha iniciado una fase de pruebas para grupos seleccionados, con el fin de analizar la respuesta de los usuarios y aprender de la retroalimentación.

La empresa ha expresado que esperan que Meta One se convierta en el espacio donde usuarios puedan encontrar todos los productos y suscripciones que ofrecen a través de las diversas aplicaciones.

"¿Y si las suscripciones te permitieran sacar más partido a tus aplicaciones? Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus se están lanzando a nivel mundial, y hay más planes en marcha para creadores, empresas y usuarios avanzados de Meta AI. Es posible que pronto empieces a ver cómo se agrupan bajo un nuevo nombre: Meta One", escribió Naomi Gleit en su publicación sobre el lanzamiento de estos nuevos servicios.

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¿Cuánto costarán las suscripciones de Meta?

Las versiones plus de Facebook e Instagram llegarán a un costo de 3.99 dólares al mes, mientras que la de WhatsApp tendrá un precio de 2.99 dólares al mes, según reportes de la prensa.

Esto equivale a aproximadamente 70 y 52 pesos al mes, respectivamente, tomando en cuenta el tipo de cambio del momento.

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