Las suscripción premium en redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook se han convertido en una realidad con el nuevo lanzamiento de Meta que ofrece a los usuarios mejorar su experiencia en cada plataforma con novedosas herramientas y un mejor diseño para potenciar el contenido web.

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¿Cuánto costará la versión "Plus" de Instagram, Facebook y WhatsApp? Imagen: Unsplash

¿Cuánto cuesta la suscripción de WhatsApp Plus?

De acuerdo con el sitio especializado TechCrunch, acceder a WhatsApp Plus tendrá un costo mensual de $2.99 dólares. Mientras que en el caso de las demás plataformas de Meta como Instagram y Facebook Plus, cada una costará $3.99 al mes.

Cabe mencionar que las plataformas no dejarán de ser gratuitas, sino que a través de este lanzamiento Meta abre la puerta a un modelo híbrido con nuevas herramientas para obtener el control total, deberá pagarse una cuota mensual.

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Todo lo que debes saber sobre la nueva suscripción Meta. Foto: Unsplash

¿Qué incluyen los planes 'Plus' de Meta?

La jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, adelantó que estas suscripciones prometen "funciones potenciadas" diseñadas para mejorar la experiencia del usuario en tres ejes principales:

Personalización Exclusiva: Nuevas opciones estéticas y de diseño para la interfaz y los perfiles, stickers exclusivos, así como la disminución de publicidad en canales y estados. Productividad para Creadores de contenido y Marcas: Herramientas avanzadas para mejorar el alcance, la visibilidad de los contenidos y la automatización de tareas. Mejores filtros de Seguridad: Mayor protección de la identidad digital y gestión avanzada de las cuentas profesionales

Asimismo, para los usuarios de los planes de IA (Meta One Plus y Premium), los beneficios están orientados al procesamiento de datos como:

Mayor capacidad y velocidad en Meta AI para resolver solicitudes complejas.

para resolver solicitudes complejas. Espacio adicional de almacenamiento para proyectos creativos y empresariales.

para proyectos creativos y empresariales. Actualizaciones exclusivas y compatibilidad mejorada con dispositivos de hardware de la marca, como sus gafas inteligentes.

Esta nueva modalidad no llegará a todo el mundo de golpe, pues Meta ha iniciado una fase de pruebas en mercados seleccionados para evaluar la respuesta de los usuarios antes de su expansión global en países como Singapur, Guatemala y Bolivia.

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dcs