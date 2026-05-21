A unos días de que arranque el Hot Sale 2026, miles de consumidores en México ya se preparan para aprovechar una de las temporadas de descuentos más esperadas del año, ideal para comprar ropa, tecnología, electrodomésticos, reservar viajes o adelantar regalos a precios rebajados.

Conoce estas recomendaciones para evitar fraudes y estafas durante tus compras en línea. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Como ocurre cada año, la campaña de ventas en línea reunirá a decenas de marcas y tiendas con promociones especiales, descuentos exclusivos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias que prometen atraer a millones de compradores en todo el país.

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¿Cuándo y a qué hora inicia el Hot Sale 2026 en México?

El Hot Sale 2026 comenzará oficialmente el próximo 25 de mayo y finalizará el 2 de junio, periodo en el que cientos de empresas activarán promociones especiales para compras por internet.

Las ofertas arrancarán desde las 00:00 horas del lunes, por lo que muchas tiendas habilitarán descuentos desde la medianoche en categorías como tecnología, moda, hogar, viajes, electrodomésticos, belleza y entretenimiento, entre otras.

Hot Sale 2026 en México. Foto: Creada con IA

La campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online, organismo encargado de coordinar a las marcas participantes e impulsar el comercio electrónico en el país.

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Para esta edición, se espera la participación de más de 100 marcas y comercios. Entre las tiendas más buscadas por los usuarios y que formarán parte del Hot Sale destacan:

Amazon México

Mercado Libre

Walmart México

Coppel

Elektra

Chedraui

Sam's Club México

Temu

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Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale 2026

Aunque el Hot Sale representa una gran oportunidad para ahorrar, también es una temporada en la que aumentan las páginas falsas y los posibles fraudes digitales, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de realizar cualquier compra, y seguir los siguientes pasos.

Verifica que el sitio sea oficial

Antes de ingresar datos bancarios, revisa que la página cuente con protocolo de seguridad “https” y que pertenezca a comercios registrados oficialmente.

Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale 2026. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Compara precios antes del evento

Muchos consumidores monitorean productos días antes del inicio del Hot Sale para detectar descuentos reales y evitar promociones engañosas.

Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale 2026. Foto: Freepik

Define un presupuesto

Establecer un límite de gasto puede ayudarte a evitar compras impulsivas y aprovechar ofertas que realmente necesitas.

Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale 2026. Foto: Cortesía

Revisa promociones bancarias

Varios bancos ofrecerán meses sin intereses, bonificaciones y recompensas adicionales, por lo que se recomienda consultar los beneficios disponibles antes de pagar.

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