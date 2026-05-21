Juxtlahuaca.- Pobladores de varias comunidades triquis y afiliados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) tomaron centros de Justicia y distintos puntos carreteros de Oaxaca, para exigir la liberación de Macario García Merino.

“Los pueblos levantamos la voz de manera simultánea para reivindicar la lucha del compañero Macario García Merino, dirigente del MULTI, defensor del territorio, de la autonomía y de los derechos humanos en la nación triqui", señalaron en un comunicado.

Los bloqueos carreteros y oficinas de centros de justicia iniciaron este día en las comunidades de Yosoyuxi Copala, Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan de León; así como en la ciudad de Oaxaca y Ciudad de México.

Macario García Merino, dirigente MULTI, es considerado un luchador social y beneficiario de la medida cautelar 279-22 otorgada por la CIDH, a favor de familias desplazadas. El pasado 15 de mayo fue levantado de manera arbitraria y violenta en su domicilio ubicado en la comunidad de Agua Fría, por al menos 20 elementos de la policía Estatal de Oaxaca.

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El Centro de Derechos Humanos (Cedhapi) recordó que Macario García Merino “es beneficiario y peticionario de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC-279-22, referente a familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, refugiadas en Yosoyuxi Copala”.

Dos días después de su detención, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que fue aprehendido por elementos de la Policía Estatal en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, hechos ocurridos en 2008, en Ojo de Agua, Juxtlahuaca.

Hoy es la audiencia de vinculación o no a proceso de Macario García, por lo que decidieron activar los bloqueos carreteros y tomas de oficinas de justicia, para exigir la pronta liberación del dirigente.

En este contexto, la organización del MULTI reconoció la labor de Macario García como defensor de los derechos humanos del pueblo triqui. “La lucha triqui no pertenece a familias, ni a grupos de poder, ni a quienes usan el nombre del pueblo para enriquecerse. Hoy buscan, mediante sus alianzas con el Estado, callarlo y criminalizarlo, porque durante mucho tiempo mantuvo viva la resistencia del pueblo triqui, un pueblo que no ha querido someterse al régimen de la familia Ortiz”, externaron.