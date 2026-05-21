Jorge D'Alessio compartió una fotografía que hizo pensar a muchos que había regresado con su esposa y madre de sus hijos Marichelo, luego de que ambos confirmaran recientemente que están separados.

La imagen que causó confusión en redes muestra un campo en el que el hijo de Lupita D'Alessio comparte que en una fecha especial, cuando cumpliría 15 años de casados con Marichelo, él y ella se habían vuelto a reunir en una terapia.

“Hoy he decidido renacer, HOY, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí, conmigo. Gracias @macpuente el amor es para siempre, DE TU MANO”, escribió.

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Jorge D'Alessio dedica mensaje de amor y agradecimiento a su aún esposa Marichelo Puente.

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Jorge D'Alessio agardece a Marichelo Puente.

Sin embargo, Marichelo aclaró que no se trató de una reconciliación como pareja, como muchos pensaron, sino de algo necesario pensando en sus hijos.

"No regresamos, yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar en mi centro, y sobre todo pensando en mis hijos", expresó.

Precisó que en esta fecha, en la que hubieran cumplido 15 años de casados, le pidió a Jorge que se reunieran, que lo hizo pensando en sus hijos , pues si quiere que ellos estén bien, también el papá debe estarlo.

Aclaró que el acercamiento entre ambos está relacionado con un proceso terapéutico enfocado en cerrar ciclos de manera sana y priorizando el bienestar de sus hijos, buscando despedirse desde el amor y mantener una relación basada en el respeto mutuo.

Marichelo y Jorge D'Alessio se casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, y tras casi 15 años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja confirmó su separación en abril de 2026.

¿Qué es constelar?

"Constelar" se refiere principalmente a las Constelaciones Familiares, un método terapéutico y sistémico creado por el alemán Bert Hellinger. Su objetivo es identificar y sanar bloqueos, traumas, enfermedades o patrones de conducta repetitivos que se originan en el árbol genealógico.

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