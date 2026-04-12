Anahí recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Marichelo. Si bien, la exRBD no hizo alusión a que el mensaje estaba relacionado a la separación de su hermana de Jorge D´Alessio, compartió el post poco después de que, entre lágrimas, Marichelo, confirmara a la prensa que su matrimonio atraviesa una crisis.

Este viernes, 10 de abril, Marichelo fue captada en el aeropuerto de la CDMX. Solemne, se detuvo a conversar con la prensa, a la que reconoció que se encuentra separada y, con la voz entrecortada, reconoció que se trataba de una situación muy complicada para ella.

"Ah, caray... no estaba yo lista para esto, no está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así, no soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante", expresó.

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Un miembro de la prensa, trató de ahondar en el motivo de la separación, cuestionándola acerca de, si se puedo haber tratado de una infidelidad por parte de D´Alessio y, sin confirmarlo o negargo, Marichelo señaló que no podía hablar más que por sí misma y sus acciones.

"Tendrías que preguntárselo a él, no me corresponde a mí, yo siempre he hablo de mí y por mí, jamás he hablado de mí; hay cosas de las que no me gustaría hablar, sobre todo porque aquí están mis hijos, les pido, por favor, que tengamos la prudencia necesaria, no es un momento fácil, ni para mí ni para ellos", ahondó.

¿La reacción de Anahí?, fue casi inmediata, pues a pesar de que la imagen que la cantante compartió en sus redes, no va acompañada de unas palabras adicionales, a través de ella connotó el apoyo y la solidaridad que tiene para con su hermana; antes de este post, en donde etiquetó a Marichelo, no había hecho ningón tipo de pronuciamiento.

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"En la imagen se puede ver un letrero con la frase "hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres, lo linda que eres y lo lo grande que brillas, te mereces lo mejor, te amo".

Al poco rato, Marichelo reposteó la imagen y es que, entre ellas, existe una relación muy estrecha, desde que eran pequeñas, como reveló, en alguna ocasión, la mayor de las dos, quien siempre había soñado con tener una hermana menor.

De hecho, antes de que Marichelo y Jorge se casaran y tuvieran uan relación, las hermanas Puente eran muy amigas del músico quien, desde muy joven, mostró interés por su todavía esposa.

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