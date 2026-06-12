Cuautitlán Izcalli, Méx.- José Luis “N”, alias “El Kakama”, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues es señalado de haberle quitado la vida a un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, el pasado 9 de abril de 2026.

Los agentes de investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión dentro de un penal, ya que se encuentra vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, hechos sucedidos el 10 de marzo de este año.

De ser encontrado culpable del caso del alumno de la FES Cuautitlán Campo 4, este sujeto podría ser sentenciado a 70 años de cárcel y su condena podría alcanzar hasta 116 años y 6 meses de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa.

Este sujeto podría ser sentenciado a 70 años de cárcel y su condena podría alcanzar hasta 116 años y 6 meses de prisión. Foto: iStock

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LA FGJEM informó que por los hechos del estudiante universitario, las investigaciones establecen que el joven se dirigía hacia su domicilio, cuando fue interceptado por el hoy detenido, quien le disparó desde una motocicleta, en el pueblo de San Mateo Ixtacalco.

Después de quitarle la vida, también se llevó las pertenencias del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y huyó en la moto.

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Un juez concedió a la Fiscalía mexiquense una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, tras ser identificado como el probable responsable del delito de homicidio calificado y el procedimiento le fue cumplimentado en reclusión.

Un juez concedió a la Fiscalía mexiquense una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”. Foto: iStock

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El “Kakama” está vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa por hechos que tuvieron lugar en la colonia Infonavit Norte de Cuautitlán Izcalli, el pasado 10 de marzo de este año, cuando disparó en contra de una pareja y le causó la muerte a una mujer.

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