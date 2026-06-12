A cinco días de la apertura del Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan y un día después de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, este espacio atrae además de capitalinos, a uno que otro turista que acudieron este viernes a conocerlo.

Karla Macias, una ciudadana venezolana fue una de las que se dieron cita este viernes para recorrer el segundo piso peatonal, aunque no sabía que está recién inaugurado, pues contó que “venía de paso y me subí, apenas me entero que es nuevo”, dijo.

Sobre el Jardín Flotante se instaló una figura de “Ajologol”, la mascota del Gobierno de la CDMX para el Mundial. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Todavía no está abierto el ingreso por Metro Chabacano, por lo que los transeúntes que lo recorren hasta el final deben regresar a San Antonio Abad o Pino Suárez para ingresar al transporte público.

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En el lugar se ve a capitalinos haciendo ejercicio, paseando, tomando fotografías de las flores y a las esculturas de distintos animales que forman parte del diseño.

Los transeúntes que lo recorren hasta el final deben regresar a San Antonio Abad o Pino Suárez. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sobre el Jardín Flotante se instaló una figura de “Ajologol”, un ajolote rosa con penacho que es la mascota del Gobierno de la CDMX para el Mundial, rodando un balón de futbol y portando una playera con los logotipos de la administración capitalina para la justa deportiva. Es una figura similar a las que se colocaron en el Zócalo capitalino y en inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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La tarde de este viernes se observó a personal del Gobierno realizando trabajos de jardinería en la zona, así como trabajadores de limpieza.

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