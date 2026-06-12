“La Ciudad de México volvió a demostrar de qué está hecha”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al destacar que durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026, los dispositivos de seguridad y movilidad que se implementaron en la capital, sí funcionaron.

“Ayer en la ciudad enfrentamos un enorme desafío complejo y estuvimos a la altura de la historia, ayer esta ciudad garantizó condiciones para que millones de personas pudieran vivir una jornada que va a quedar grabada en la memoria colectiva de generaciones, una jornada en la que nuestra ciudad volvió a escribir, como dicen por ahí, una página de oro en la historia del deporte mundial”, aseveró.

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Durante la inauguración de la nueva Unidad de Urgencias del Hospital General de Xoco, la mandataria extendió un reconocimiento a los miles de servidores públicos que garantizaron movilidad y seguridad en la CDMX durante el evento deportivo; particularmente reconoció a la Policía capitalina, por la “impecable” tarea que desempeñaron, así como a la ciudadanía por su comportamiento “ejemplar”.

“La Ciudad de México volvió a demostrar de qué está hecha; los operativos de seguridad y movilidad funcionaron. Cientos de miles de personas llegaron al Estadio o al Fan Fest del Zócalo, o a los festivales futboleros y en estos encuentros se tuvo este gran momento donde millones de corazones de corazones a nivel mundial latieron al mismo tiempo, todos apoyando a la Selección de México”, enfatizó.

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