En un cruce que ni Marvel ha logrado, Jorge Campos se encargó de sorprender a Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man, con un suéter que él utilizó mientras era portero profesional, el cual le encantó al actor británico.

Mientras sigue promocionando la nueva película del Hombre Araña, el actor inglés y el ex arquero mexicano vivieron un breve momento en su encuentro con los medios, donde el mexicano inmediatamente captó la atención del protagonista del filme de Marvel.

Después de una breve plática en la que el "Inmortal" admitió ser fanático de Spider-Mar, se dio el momento en el que Campos le obsequió una playera de portero original al actor inglés, quien mencionó con sorpresa lo mucho que pesa.

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"Sí sé quien eres. Soy un gran fan", le dijo Holland a Campos, quien le explicó que él jugó el Mundial del 94 y 98, mientras le daba su playera con la que impuso moda y se volvió único en el futbol.

"Es muy pesado. ¿Enserio jugabas con este?", preguntó con asombro Tom Holland al sostener el suéter del ex seleccionado nacional.