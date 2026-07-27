Ecatepec, Méx. -Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de cinco hombres por su posible relación con el homicidio de una persona que se encontraba en un centro de rehabilitación contra las adicciones de Ecatepec.

Los acusados son Carlos “N”, Brayan “N”, Joel Ángel “N”, Luis Andrés “N” y Raziel “N”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación luego del hallazgo del cuerpo de un hombre el pasado 21 de julio en calles de la colonia Playa Golondrinas del municipio de Ecatepec, el cual fue reconocido por sus familiares, quienes contaron que se encontraba interno desde abril en el Centro de Rehabilitación denominado “Jesús Confío en Ti”.

Además, dijeron que la última vez que lo habían visto con vida fue el pasado 19 de julio, cuando acudieron a visitarlo a ese inmueble. Uno de los encargados les negó la entrada porque argumentó que la víctima estaba “castigada”.

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Dos días después, el 21 de julio, el encargado les informó vía telefónica que habría escapado del centro de rehabilitación, por lo que iniciaron una denuncia por desaparición de personas.

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La fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió precisar que el pasado 20 de julio el encargado del lugar, ya identificado, presuntamente ordenó a Joel Ángel “N”, Raziel “N”, Luis Andrés “N” y Brayan “N” someter a la víctima, a quien trasladaron al interior de una habitación en donde comenzaron a golpearla para después colocarle una playera sobre el rostro, lo que provocó que falleciera por asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento.

Al darse cuenta de esta situación, Carlos “N” les indicó que subieran el cuerpo de la víctima al vehículo Nissan, tipo Tsuru, de color negro opaco, en el que lo trasladaron a calles de la colonia Playa Golondrinas, en donde fue abandonado para después huir del lugar.

A través de las imágenes captadas por diversas cámaras de seguridad, fue posible establecer e identificar la unidad en la que habría sido trasladada la víctima, y que era propiedad de uno de los encargados del centro de rehabilitación, por lo que se solicitó y obtuvo de un juez la orden de cateo para el inmueble ubicado en la colonia Potrero del Rey, en Ecatepec.

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El mandamiento judicial fue cumplimentado el viernes 24 de julio, por elementos de la fiscalía estatal, Secretaría de Marina y Policía Municipal.

En el lugar se encontraban internados 20 individuos, 16 de los cuales fueron reintegrados a su núcleo familiar y cuatro de ellos fueron detenidos por su posible participación en el homicidio de la víctima, en tanto que el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones.

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Los detenidos fueron ingresados al penal de Chiconautla, localizado en Ecatepec, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Por este delito de homicidio podrían obtener una sentencia de hasta 70 años de prisión.

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