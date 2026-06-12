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Durante el operativo de seguridad implementado por el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, autoridades capitalinas reportaron la detención de 19 personas por distintos hechos.
El despliegue de seguridad inició desde la noche del miércoles 10 de junio, con cierres viales y ajustes a la circulación en la zona de Calzada de Tlalpan y los alrededores del inmueble. Elementos de Tránsito realizaron el operativo “Última Milla” para orientar a automovilistas y facilitar el acceso de aficionados.
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Durante el encuentro entre México y Sudáfrica, se registraron movilizaciones en las inmediaciones del estadio, donde un grupo de personas encapuchadas lanzó petardos, piedras y otros objetos contra policías que realizaban una línea de contención. Tras la intervención, ocho personas fueron detenidas y presentadas ante autoridades ministeriales, mientras que cuatro más fueron remitidas ante un juez cívico, aunque posteriormente quedaron en libertad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 11 policías resultaron lesionados durante estos hechos; cinco de ellos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Además, fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, señaladas por portar pases de acceso presuntamente falsos para ingresar al estadio.
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En otros puntos de concentración, como el Fan Festival del Zócalo capitalino, policías detuvieron a tres personas y recuperaron 36 teléfonos celulares que presuntamente habían sido robados a asistentes.
El operativo continuó al finalizar el partido, con presencia policial en el Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados se reunieron para festejar el triunfo de la Selección Mexicana.
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