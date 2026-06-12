“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, se escuchó al únisono entre el caos y los tumultos minutos antes de las 10 de la mañana, cuando miles de aficionados lograron ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo para acompañar, a la distancia, a la Selección Mexicana en el partido contra Sudáfrica, que marcó el inicio de la Copa del Mundo.

Hasta la noche del miércoles parecía improbable que se llevara a cabo el festival, ante la permanencia del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las calles del primer cuadro de la Ciudad.

Hubo quienes llegaron desde la madrugada para apartar un lugar; otros desde la noche anterior atravesaron la Ciudad con un sólo objetivo: apoyar a la Selección.

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Entre banderas tricolor, sombreros de charro y el insistente sonido de las matracas y trompetas, los aficionados aguardaban pacientes y formando una sola e interminable fila —pues llegó hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas—, hasta las 9:55 horas, cuando se abrió el acceso de la calle 20 de Noviembre. Tampoco faltó el amago de algunos asistentes de dar portazo para tumbar las vallas.

“No me lo podía perder; llegamos desde las cinco de la mañana”, contó a EL UNIVERSAL la señora Karla, quien junto a sus dos hijos y su marido, se dieron cita en el festival portando playeras verdes y la cara pintada con motivos de la Bandera nacional. Turistas extranjeros y locales aprovecharon cada segundo para sumarse a la fiebre mundialista.

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Los aficionados llenaron el Zócalo para seguir a distancia a la Selección Mexicana de Futbol. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Aunque autoridades señalaron que no estaba permitida la venta de alcohol al interior del Fan Fest, muchos ingresaron con latas de cerveza. Y aunque en todo momento se vio a uniformados en la zona, la revisión, una vez dentro, fue poca.

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Antes del mediodía, cuando todavía no daba inicio el partido, las autoridades advirtieron que el Zócalo se encontraba en lleno total, por lo que recomendaron al resto de visitantes acudir al festival que se habilitó en Garibaldi.

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“¡Goool!”, se escuchó gritar al unísono, con los dos tantos que marcó el equipo mexicano. Y al término del partido, la consigna fue: “¡Vámonos al Ángel!”, donde ni la torrencial lluvia paró los festejos.

La pasión futbolera no se concentró sólo en el Zócalo. En el sur de la capital, a un kilómetro y medio del Estadio Ciudad de México, varios aficionados se reunieron en el Parque de la Consolación para ver el juego en una pantalla gigante que instaló la alcaldía Coyoacán.

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Luis Villa bajó de la banca donde se había parado durante 45 minutos para ver el partido y se sentó.

“A pesar de las situaciones sociales por las que estamos pasando, el futbol es algo que nos une y nos motiva”, comentó el señor a EL UNIVERSAL.

Quienes no contaban con boleto para el evento buscaron pantallas o televisores alrededor del Coloso de Santa Úrsula para ver el juego entre México y Sudáfrica. Incluso hubo quienes montaron televisiones en la calle para ver el encuentro en grupo.

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En las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula el ambiente fue de fiesta y algarabía, lo mismo se vio a comparsas, mariachis y grupos de danza, que personas con playeras de la Selección, penachos, máscaras e incluso hubo quien aprovechó los cierres viales para jugar una cascarita.

Vecinos de Santa Úrsula, en Coyoacán, montaron televisiones en la calle para ver el partido. Foto: Arturo Ordaz/ EL UNIVERSAL

Al Parque de la Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se instaló uno de los festivales futboleros, algunos asistentes llegaron desde las ocho de la mañana para alcanzar un lugar para ver el encuentro.

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“Estamos muy contentos de estar aquí apoyando a nuestra Selección en esta inauguración del Mundial. Es una experiencia muy padre para nosotros y nuestros alumnos, para ellos es su primera experiencia”, dijo Ángeles Acosta, maestra de educación especial, quien acudió con su familia, alumnos y padres de familia.

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