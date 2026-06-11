La inauguración del Mundial 2026 también tuvo su propia sede en el Zócalo capitalino. Mucho antes de que México y Sudáfrica saltaran a la cancha, la Plaza de la Constitución ya estaba llena de personas dispuestas a disfrutar del arranque de la Copa. Entre música, baile y porras, niños, jóvenes, adultos mayores, grupos de amigos y familias enteras comenzaron a ocupar el corazón de la Ciudad de México para vivir el FIFA Fan Festival.

Aunque la amenaza de lluvia estuvo presente desde temprano, no frenó el ambiente. Poco a poco aparecieron camisetas verdes, sombreros, banderas y rostros pintados, hasta convertir la explanada en una enorme tribuna al aire libre.

Para las 11:30 de la mañana la explanada ya lucía prácticamente llena. Mientras las pantallas transmitían la inauguración, los asistentes respondían con aplausos, porras y un espontáneo "Cielito lindo" que terminó extendiéndose por distintos puntos de la plaza. La espera se hizo más ligera con canciones como "Payaso de rodeo" y "No rompas más", que transformaron algunos espacios libres en una improvisada pista de baile.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

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Entre la multitud había aficionados de distintos rincones del mundo. Camisetas de Colombia, Alemania, Sudáfrica, Bolivia, Argentina, Marruecos y Estados Unidos se mezclaban con las de la Selección Mexicana. Algunos bailaban, otros grababan videos y muchos observaban cómo una de las plazas más emblemáticas del país se convertía en punto de encuentro para seguidores del futbol de distintas nacionalidades.

⚽️El ambiente ya se vive en el FIFA Fan Fest del Zócalo.



Mientras esperan el inicio del partido, los asistentes bailan al ritmo de "Payaso de rodeo" y "No rompas más" en la Plaza de la Constitución. 📹Marlem Suárez/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/lwMJfRYY3L — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 11, 2026

¿Cómo se vivió la inauguración del Mundial?

La emoción creció cuando apareció Lila Downs en las pantallas y el sonido de los caracoles resonó por toda la explanada. Durante algunos minutos, la ceremonia puso el foco en la diversidad cultural de México mediante mensajes en lenguas originarias y expresiones artísticas.

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La música tomó después el protagonismo. Maná hizo cantar al público con "Oye mi amor"; Danny Ocean puso ritmo a la mañana con "Partidazo", mientras que J Balvin provocó una de las reacciones más entusiastas de la jornada.

Belinda y Los Ángeles Azules también arrancaron una fuerte ovación. La presencia de artistas mexicanos en la inauguración hizo ondear cientos de banderas que aparecieron entre los asistentes.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

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Sin embargo, uno de los momentos más celebrados llegó con Shakira. Cuando interpretó "Dai Dai". La colombiana confirmó una vez más el vínculo que mantiene con el público latinoamericano y con los eventos mundialistas.

Poco antes del inicio del encuentro, Alejandro Fernández apareció para interpretar el Himno Nacional Mexicano. El ambiente cambió de inmediato. Miles de personas colocaron la mano en el pecho, mientras otras levantaban sus teléfonos para registrar el momento. Conforme avanzaban los versos, comenzaron a escucharse voces que pedían cantar más fuerte.

Desde la plancha del Zócalo capitalino, los asistentes siguen en las pantallas las actuaciones de Shakira, Burna Boy, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, mientras esperan el inicio de las actividades futbolísticas. 📹 Marlem Suárez/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/RQiNKi4qiA — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 11, 2026

Con el silbatazo inicial comenzó otra etapa de la jornada. Cada avance del Tri provocó gritos y aplausos, mientras que las oportunidades de gol se vivían con nervios compartidos. Los dos tantos de México desataron abrazos entre desconocidos, bebidas derramadas por la emoción y una nueva interpretación colectiva de "Cielito lindo" en el Centro Histórico.

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La lluvia apareció poco después de la victoria mexicana. Conforme el aguacero se intensificó, muchos asistentes comenzaron a dispersarse y buscar refugio en los alrededores. Aun así, el ambiente no se apagó. La jornada continuará con la presentación de Banda El Recodo.