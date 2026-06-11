Movimientos de cadera, una puesta en escena llena de color y energía, así como la interpretación de “Dai Dai”, marcaron la participación de Shakira y Burna Boy durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Minutos después de bajar del escenario, la colombiana compartió una reflexión en redes sociales en medio del ambiente festivo que rodeó el arranque del torneo.

A través de Instagram, la cantante publicó una imagen en la que se aprecian las siglas de la FIFA, las banderas de distintos países alrededor del estadio, la audiencia y una escultura de la Copa del Mundo.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida. ¡Estamos listos!”, escribió la artista y acompañó sus palabras con el emoji de un lobo, símbolo con el que suele representar a su “manada”.

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Shakira fue una de las figuras encargadas de dar el banderazo a la Copa junto a artistas como Belinda, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Ejae, Lila Downs, J Balvin y Danny Ocean.

Con “Dai Dai”, la colombiana quiso transmitir un mensaje sobre la infancia, la educación y la importancia de perseguir los sueños.

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“Esta canción es mucho más. Es un mensaje para todos los niños a quienes les han dicho que su sueño es demasiado grande y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que tal vez pasó por dificultades y luchas, pero siempre hubo alguien detrás de ese niño que creyó en él”, explicó la cantante en una entrevista con People.

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La intérprete también ha señalado que la canción busca reflexionar sobre las dificultades que enfrentan millones de personas para acceder a una buena eduación desde edades tempranas. Además, plantea una mirada hacia un mundo que considera cada vez más dividido, por lo que insiste en la necesidad de poner a las nuevas generaciones en el centro de la conversación.

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Shakira celebra junto a su hermano tras la inauguración

La sangre latina de Shakira no pasó desapercibida. Las cámaras la captaron sobre la cancha disfrutando de “Moviendo la cadera”, un tema de merengue al que también se sumó su hermano, Antonio Mebarak.

Shakira y Antonio Mebarak bailan en la cancha. Foto: AP.

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