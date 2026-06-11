No hay fiesta más grande que la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo y por tercera vez, el estadio Ciudad México fue el gran protagonista de la celebración que reúne al planeta entero.

Pasaron 40 años para que el mítico estadio Ciudad de México reciba una nueva inauguración del torneo de naciones más importante del mundo y muchas cosas cambiaron desde entonces. El nombre del recinto cambió, la infraestructura del mismo sufrió remodelaciones, que ahora lucen más modernas, pero lo que no cambió es el espíritu con el que los mexicanos le muestran al mundo cómo se vive el futbol en este lugar de la tierra.

Foto: AP.

México ante los ojos del planeta. La cuenta regresiva al show de inauguración tuvo como protagonistas a distintas personas saludando en lengua mixe, otomí, zapoteco, rarámuri. “Pueblos del mundo, bienvenidos a México”.

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El trofeo de la Copa del Mundo, apareció por el centro del campo de juego al sonido de los tambores y cantos ancestrales, mientras un elenco de danzantes tradicionales y artistas disfrazados de balones de oro bailaban en la cancha.

La emotiva presentación dio lugar al histórico grupo mexicano Maná, que abrió el repertorio musical con el clásico “Oye mi amor”, seguido por el venezolano Danny Ocean, quien deleitó al público con “Partidazo”. Belinda y Los Ángeles Azules cantaron su éxito “Por Ella” mientras el logo gigante de la FIFA voló con fuegos artificiales para prender la fiesta.

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La cultura popular no podía faltar y fueron un par de mascotas disfrazadas de “labubus” los que presentaron al artista colombiano J Balvin, ganador de seis Latin Grammys, que desde un coche empezó a cantar “Qué Calor”.

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La Copa del Mundo, al final del día, es esto. La mezcla de culturas y la unión del mundo entero sin distinción de colores, banderas o pasaportes. Salsa, cumbia, reggaetón, rock, todos los estilos fueron bailados y cantados por los aficionados de distintas partes del planeta que fueron parte de esta inauguración histórica.

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Los reflectores se los llevó la icónica Shakira, que volvió a demostrar que “sus caderas no mienten” al interpretar Dai Dai, la canción oficial del Mundial, junto a un grupo de bailarinas. La colombiana, que ya es sinónimo de Copa del Mundo -desde Sudáfrica 2010 es de las artistas predilectas de la FIFA para cantar el himno de cada edición- se despidió con fuegos artificiales y bombas de humo con los colores de la bandera mexicana.

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En este estadio se creó la “Ola”, se jugó el “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania, y se consagraron campeones del mundo Pelé y Diego Armando Maradona. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo clasificó como una “Catedral del futbol bendecida por los dioses”, y hoy escribió un nuevo capítulo dorado en su historia.

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85 mil personas en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula y -aproximadamente- 6 billones de personas a través de sus televisores en todo el mundo vieron cómo México celebra su cultura, sus raíces, su diversidad y cómo se une su gente para ofrecer una fiesta inolvidable de inauguración de la Copa del Mundo.

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