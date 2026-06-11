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Aficionados nacionales y extranjeros se reúnen para ver la inauguración del Mundial de Futbol en restaurantes y negocios alrededor del Estadio Ciudad de México.
Con playeras de equipos deportivos, banderas y bebidas en la mano, personas sin boleto para el evento buscan pantallas o televisores alrededor del Coloso de Santa Úrsula para ver el juego entre México y Sudáfrica.
“Yo digo que gana México 2-0”, comentó uno de los jóvenes reunidos afuera de una taquería.
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Durante un recorrido realizado por el Universal, se observó que algunos trabajadores de restaurantes se caracterizaron con ropa alusiva a los charros y se pintaron la cara de calaveras como en el Día de Muertos para recibir a los comensales.
Incluso, hubo quiénes montaron televisiones en la calle para ver el evento deportivo en grupo. En tanto, algunos vecinos de la zona decidieron jugar fútbol mientras se desarrolla el evento deportivo a unos metros.
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La pasión en la primera milla del estadio no se limitó a ver el encuentro futbolístico, ya que otros seguidoresconviven y se toman fotografías con personas de otras nacionalidades, aunque no hablen en el mismo idioma.
LL
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