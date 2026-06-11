A unas horas de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, la banda Maná anunció su esperado regreso a los escenarios mexicanos con un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 17 de diciembre, fecha que marcará su única presentación en el país durante 2026.

El show formará parte de "Vivir Sin Aire Tour", una gira de estadios con la que la agrupación celebrará 40 años de trayectoria y que recorrerá algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica antes de cerrar en México.

Previo a su regreso a casa, Maná se presentará el 28 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima, el 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago de Chile y el 12 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, consolidando una ruta continental que desembocará en la capital mexicana.

Lee también "¡Que viva México!": Carín León lidera una noche de música y orgullo rumbo al Mundial 2026

El concierto en el Estadio GNP Seguros tendrá un significado especial para el público nacional, ya que será la única oportunidad de ver a la banda en vivo en México durante todo 2026, en un espectáculo que reunirá los grandes himnos que han definido su carrera y marcado la historia del rock en español.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una trayectoria que ha trascendido generaciones, Maná regresa a uno de los recintos más importantes del país en un momento clave de su historia. Su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 los coloca nuevamente frente a una audiencia global, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más influyentes de la música latina.

[Publicidad]

Lee también Los Ángeles Azules, del barrio al Mundial 2026: así viven el orgullo de cantar para la FIFA

La banda, formada en 1986 en Guadalajara, Jalisco, ha sido pionera del rock latino, fusionando rock, pop, reggae y ritmos latinos. Su álbum "Dónde Jugarán los Niños" es considerado el disco de rock latino más vendido de la historia, mientras que su impacto en plataformas digitales supera los 1.3 mil millones de reproducciones anuales en Spotify y más de 12.1 mil millones de vistas en YouTube.

La preventa Banamex para el concierto será el 17 de junio, mientras que la venta general iniciará el 18 de junio.

[Publicidad]

Lee también Belinda, orgullosa de representar a México en el Mundial 2026: "Es un honor enorme"

rad