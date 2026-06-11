Los Ángeles Azules son uno de los grandes invitados tanto a la inauguración del Mundial 2026 como al disco oficial de la FIFA para este magno evento, lo que es motivo de orgullo para la agrupación.

José Hilario Mejía Avante, acordeonista y compositor de la banda respondió en exclusiva para EL UNIVERSAL sobre este suceso del que pocos se pueden decir parte.

“Los Ángeles Azules tuvimos un tema muy importante que se llama "Por Ella", que habla de la Copa FIFA 2026 y es algo muy importante para la agrupación y para México porque es el tema oficial de la FIFA, del futbol es algo muy importante para todos”, señaló.

Para él no es un logro individual de la agrupación que ha puesto la cumbia en el radar mundial, pues considera que precisamente es el resultado de luchar por la música de barrio.

Ellos junto a Belinda fueron los encargados de interpretar "Por Ella", canción que le habla a la Copa del Mundo, trofeo por el que los 26 jugadores de cada país lo dejan todo en la cancha.

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“Es algo muy importante para Los Ángeles Azules porque de tantos años de trabajo, de tanta lucha por la música, por la cumbia, pertenecer hoy por hoy en un Mundial y tener el tema oficial es un orgullo para toda la agrupación y pues se agradece mucho que nos hayan visto a Los Ángeles Azules”, explica.

Sobre sus pronósticos para el Mundial, el músico cree que no podría decidir quién se llevará la ansiada copa a sus vitrinas, pero esto queda en segundo plano.

Para Los Ángeles Azules lo más importante dentro de la justa mundialista es que se pueda realizar en paz y sea una verdadera fiesta en México, Canadá y los Estados Unidos, que serán las sedes de este torneo.

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“No puedo decir quién va a ser el campeón, pero yo te diré, lo más importante es que toda la gente del mundo disfrute el fútbol porque es la pasión que une a todos los países y que haya mucha paz en todos los lugares en donde esté el juego de la FIFA 2026”, comparte.