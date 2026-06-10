Dentro de unas horas arrancará una de las justas deportivas más importantes en el mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá su arranque en la Ciudad de México, que fiel a su espíritu alegre y de fiesta, abre espacio a la música para comenzar con esta celebración, al realizar diversos conciertos en el marco de este campeonato.

Comenzamos con el concepto de México Vibra, el cual tendrá este miércoles su segundo concierto en el Auditorio Nacional, donde artistas de la talla de Carín León, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, El Recodo, Los Ángeles Azules, Aída Cuevas, Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real, interpretarán temas de diversos géneros y que han sido representativos de la música mexicana desde la década de 1930, con el fin de celebrar la identidad cultural de nuestro país frente a la audiencia nacional e internacional.

Otro evento importante y que va ligado a México Vibra, es el FIFA Countdown Concert, el cual se llevará a cabo también el 10 de junio en el Auditorio Nacional tres horas antes, y que la gente podrá disfrutar con el mismo boleto, su cartel está integrado por Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose.

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Este concierto está organizado por la FIFA y los Premios Grammy, y se realizará de manera simultánea en Toronto, con la participación de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, AHI con Wyclef Jean, The Beaches; y Los Ángeles, ahí actuarán Diplo (Major Lazer), Davido, Ava Max y BIA. Los aficionados de todo el mundo podrán seguir la transmisión de los tres conciertos, por medio de las redes sociales de la FIFA y al día siguiente en VüMe Live.

La celebración futbolera también llega al Zócalo

El Zócalo de la CDMX se ha transformado en un espacio para disfrutar la pasión mundialista, debido a que la gente que no pudo adquirir un boleto para estar en alguno de los estadios sede del mundial en México, podrá vivir la emoción de cada partido en la pantalla gigante (más de 500 m2) que hay en el lugar, además de conciertos con artistas como Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme, Enrique Iglesias, Banda El Recodo, El Malilla, Genitallica, El Gran Silencio, por mencionar algunos, los cuales se llevarán a cabo del 11 al 19 de julio, para conocer fecha de las presentaciones consultar https://www.mexicocityfwc26.com.mx/fifa-fan-festival

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La cultura también entra a la cancha

Si desean algo más tranquilo y con una oferta cultural variada, en el Jardín Escénico de Chapultepec la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) preparó un cartel que incluye música, teatro y danza, que se llevará a cabo del 10 de junio al 19 de julio, con la participación de compañías como Grupo Tambuco, el Ballet Folkórico de Amalia Hernández, Coro de Madrigalistas, la Compañía Nacional de Teatro, entre otros; podrán consultar la programación completa y horarios en las redes sociales de ambas instituciones.

Pero si prefieren no salir de su localidad y evitar aglomeraciones, tráfico y bloqueos, en las Alcaldías de la CDMX también se han preparado los llamados Festivales Futboleros, donde la familia completa no sólo disfrutarán de la transmisión de los partidos, también de la actuación de grupos como Los Askis, La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda, Los de Abajo, Renee, Jorge Carmona, Los Choclok, Sonido La Changa, Sonido Gallo Negro, La Coreañera, BETA, Sonorámico, Danzonera Urban, Mono Blanco, Caña Dulce y Caña Brava, Alejandra Robles, Banda Mixanteña de Santa Cecilia, Danzonera Isora Club, Sofia Stainer, Malva Vela, La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, y el Mariachi Femenil Innovación Mexicana.

Estos también se llevarán a cabo del 11 de junio al 19 de julio y para conocer la programación completa hay que visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura.

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