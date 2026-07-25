Luego de confirmar su compromiso en 2024, Emma Roberts y Cody John llegarían al altar este sábado 25 de julio.

Fuentes cercanas a la pareja informaron a TMZ que la celebración, a la que asistirán únicamente familiares y amigos cercanos, se realizará en la propiedad familiar de John, quien también es actor, ubicada en Sun Valley, Idaho.

Hasta el momento, los novios no han confirmado públicamente los detalles de la ceremonia.

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La actriz anunció su compromiso el 16 de julio de 2024 con una fotografía junto a Cody, en la que aparece sonriente mientras presume su anillo de diamantes. “Pongo esto aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo”, escribió en Instagram en tono de broma, en referencia a Kelly Cunningham.

El compromiso llegó dos años después de que ambos hicieran público su romance. Desde entonces, han mantenido su idilio lejos de los reflectores, pues Roberts ha señalado que considera complicado llevar una relación sentimental bajo los reflectores.

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Fue Cody John quien confirmó primero su romance con la intérprete de "Diva Adolescente", al compartir en agosto de 2022 una fotografía en la que ambos aparecen besándose.

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De acuerdo con reportes, la pareja se conoció a través de amigos en común y su círculo cercano celebró la relación al considerar que tenían una buena conexión.

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John ha participado en producciones como "In the Dark" y "Wu-Tang: An American Saga".