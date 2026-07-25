Un instructor de tenis fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) presentó los elementos de prueba suficientes para que un juez determinara continuar con el procedimiento penal en su contra.

De acuerdo con la institución, el imputado, identificado como Ricardo Emmanuel "N", es investigado por hechos que habrían ocurrido en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad.

Las indagatorias apuntan a que el ahora procesado habría aprovechado la relación de confianza que construyó con la víctima al desempeñarse como su entrenador de tenis para presuntamente cometer diversos actos de naturaleza sexual en distintos puntos de la capital potosina.

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La carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, cuyos agentes ministeriales expusieron durante la audiencia inicial los datos de prueba que respaldan la acusación.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez de control resolvió vincular a proceso al señalado y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

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Asimismo, la autoridad jurisdiccional estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá fortalecer la carpeta con nuevas diligencias.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará con las investigaciones y con la atención de los casos relacionados con violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, al tiempo que refrendó su compromiso de procurar justicia con apego a la legalidad y en favor de las víctimas.

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