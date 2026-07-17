San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) inició el diálogo con representantes de universidades, centros de investigación, organismos empresariales, colegios de abogados, medios de comunicación, periodistas y autoridades para analizar los retos que plantea la inteligencia artificial en materia de libertad de expresión, derechos digitales y desarrollo tecnológico.

Fueron diversas las propuestas y planteamientos que se expusieron en esa reunión, donde también se externaron inquietudes de los distintos sectores participantes para construir una ruta de trabajo basada en el consenso que brinde certeza jurídica, promueva el uso responsable de las nuevas tecnologías y garantice el respeto a los derechos humanos.

Como resultado de este primer ejercicio, el mandatario estatal potosino firmó la iniciativa para derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del estado, así como las disposiciones relacionadas con el Decreto 0314, con el objetivo de abrir una nueva etapa de análisis y construcción legislativa, mediante un proceso abierto y participativo.

Además, se acordó solicitar al Congreso del estado la realización de un parlamento abierto y de una consulta especializada sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales, con la participación de especialistas, instituciones académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores productivos.

Gallardo Cardona especificó que este ejercicio permite sentar las bases de un diálogo plural e incluyente para construir una regulación moderna sobre la inteligencia artificial, pues considera su impacto en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la administración pública y la prestación de servicios a la ciudadanía, siempre con una visión que privilegie la innovación, la protección de derechos y el interés público.

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