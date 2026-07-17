Ecatepec, Méx.— Los vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec, quienes sufrieron una escasez grave de agua durante varios años, dejaron de pagar mucho dinero a pipas particulares, pues ahora cuentan con el suministro al abrir la llave en su hogar.

Esto, debido a que el gobierno local logró incrementar de 30% a 85 % el caudal con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red de agua que estaba abandonada.

Luego de más de 10 años de padecer desabasto y verse obligados a comprar agua a operadores de pipas privadas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.

María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el suministro por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna —de la manguera—”, contó.

Antes, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.

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