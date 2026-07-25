Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Cientos de evangélicos pidieron este sábado durante una marcha la abrogación de las reformas al código civil de Chiapas que permiten que integrantes de la comunidad LGBT modifiquen legalmente su identidad y género; asimismo rechazaron cualquier propuesta para el reconocimiento de las infancias trans en el estado.

Representantes e integrantes de iglesias cristianas se congregaron en "la Gran marcha ciudadana por los valores en Chiapas", encabezados por el presidente de la Asociación Civil Avivando a México AC, Marco Tulio Carrascosa, y la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez (Morena), que votó en contra de la reforma por los derechos de la comunidad LGBT.

La 69.ª Legislatura local aprobó el pasado 30 de junio una reforma al Código Civil de Chiapas que permite que integrantes de la comunidad LGBTIQ+ modifiquen legalmente su identidad y género.

Con esa modificación legal, miembros de la comunidad transexual pueden asentar sus nombres en documentos oficiales, tales como el acta de nacimiento, a través de trámites administrativos en el Registro Civil, sin necesidad de acudir a juicios.

La 69.ª Legislatura local aprobó el pasado 30 de junio una reforma al Código Civil de Chiapas que permite que integrantes de la comunidad LGBTIQ+ modifiquen legalmente su identidad y género. | Foto: Especial.

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Ese día el Congreso Estatal aprobó además reformas a la ley de instituciones y procedimientos electorales de Chiapas que fortalecen acciones afirmativas en pro de la comunidad LGBTIQ+, a fin de ampliar su participación y representación en los procesos electorales, para una mayor inclusión política de las personas de la diversidad sexual en la integración de candidaturas y espacios de representación popular.

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La marcha de la comunidad evangélica de la noche de este sábado reunió a manifestantes en contra de la identidad de género, que se concentraron afuera de la sede del gobierno estatal, después de una caminata que partió del parque 5 de Mayo, en la zona oriente, y del poniente en el parque de La Juventud.

La diputada Rodríguez Jiménez dijo que con las reformas en favor de la diversidad sexual en Chiapas, se pretende: "Nos quieren vender una mentira con colores bonitos. Dicen que es progreso, que es diversidad, que son derechos; la ideología de género toca la inocencia de un niño, deja de ser un derecho para convertirse en un crimen, porque un niño no necesita hormonas.

"Un niño necesita abrazos, no necesita bloqueadores de pubertad; los niños necesitan jugar, escuelas, sobre todo requieren el amor, el cuidado y la formación del padre y la madre", aseguró.

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Infancias trans se manifiestan para exigir su reconocimiento. | Foto: Ilustrativa, archivo, cuartoscuro.

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No obstante, enfatizó Rodríguez, la agenda ideológica (la de género) ha establecido como política pública las infancias trans para que los niños puedan cambiar su sexo biológico; por eso hoy alzamos la voz para que esa y otras iniciativas que recientemente ya se aprobaron no sean impuestas en Chiapas.

No se trata de atropellar los derechos de nadie, recalcó, sino de construir un nuevo marco jurídico que establezca con mayor precisión los límites, los derechos que debe tener la comunidad LGBT para que estos no atenten ni discriminen los derechos del resto de la sociedad, porque también "tenemos derechos y merecen ser respetados".

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El pastor Tulio Carrascosa afirmó que este día salieron a marchar para defender a la familia y los niños de cualquier ley o reforma que pretenda su vulneración o daño, como ya ocurrió donde se ha aprobado el reconocimiento de las infancias trans.

El ministro evangélico pidió al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que los reciba para abrir el diálogo y solicitarle que en Chiapas se establezca el Día de la Familia y la Defensa de la Niñez, y se decrete el Día de la Oración por la Paz en Chiapas, y que se atienda el rechazo que se pretenda imponer "la ley de infancias trans" en esta entidad.

La diputada Rodríguez Jiménez criticó las reformas en Chiapas sobre diversidad sexual, afirmando que la ideología de género es dañina para los niños. | Foto: Sistema de Información Legislativa (SIL).

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La reforma de identidad y género, aprobada por la Legislatura chiapaneca a finales de junio pasado, faculta que una persona registrada como masculina, pero identificada y que viva roles de mujer, puede obtener documentos oficiales en los cuales se le reconocerá como mujer.

Y quienes nacieron mujeres y que se asumen como hombres podrán cambiar de identidad jurídica de acuerdo con su percepción de género.

El procedimiento será solo administrativo; así se eliminan requisitos y trámites como dictámenes médicos, tratamientos hormonales y cirugías de reasignación, que impedían el reconocimiento de ley.

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Una semana antes y el día de la aprobación de la reforma, integrantes de la diversidad sexual reclamaron a la diputada Rodríguez Jiménez por sus afirmaciones lanzadas hace contra las prerrogativas a integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

Integrantes de la diversidad sexual reclamaron a la diputada Rodríguez Jiménez por sus afirmaciones lanzadas hace contra las prerrogativas a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. | Foto: Archivo, Óscar Gutiérrez / EL UNIVERSAL

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El pasado 23 de junio, durante la discusión del dictamen, Rodríguez destacó en tribuna sus creencias religiosas. Expresó que rechazaba los derechos de la diversidad sexual; así también pidió que esta ejerciera sus derechos entre cuatro paredes.

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El dictamen aprobado ponderó que dicha reforma no crea privilegios, sino que reconoce prerrogativas fundamentales porque garantiza el derecho a la identidad, la dignidad humana, la igualdad, la privacidad.

Así como la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, además de que ofrece certeza jurídica.

También se destacó que el cambio de identidad de género no afectará los derechos ni obligaciones previamente adquiridos por las personas, ya que conservarán la validez de contratos, propiedades, herencias, deudas y vínculos familiares.

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JACL/cr