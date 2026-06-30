San Cristóbal de las Casas, Chis; 30 de junio. - “Quiero decirles que soy evangélica pentecostés”, declaró abiertamente en tribuna, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Isabel Rodríguez Jiménez, el 23 de junio, que tres días antes había pedido a los grupos LGBTIQ+ que ejerzan sus derechos en casa, pero este martes, grupos de la diversidad sexual llegaron al Congreso para gritarle “traidora” por haber llegado a ocupar una curul del organismo político que ha reivindicado sus derechos.

Este martes, en el Congreso arribaron grupos de diversidad sexual para encarar a la legisladora local, entre ellos Mari Carmen de la Encarnación Pereyra, una activista defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ que le llamó “traidora”: “La historia te va a acusar como traidora”. “¡Traidoraaaa!”.

Otros miembros de la comunidad, que llevaban banderas que distinguen la comunidad, así como pancartas en defensa de sus derechos, pidieron: “¡Fueraaaaa!” y le recriminaron que las mujeres trans aún son asesinadas en Chiapas.

El 23 de junio, la diputada Andrea Negrón Sánchez de Movimiento Ciudadano, habló en tribuna para decir que el rol de un legislador “no es para imponer nuestras visiones morales o personales”. “Nuestra primera y más sagrada obligación es velar, proteger y garantizar todos los derechos para todas las personas, sin excepciones, sin letras pequeñas”.

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Ese día, Rodríguez Jiménez, que fue senadora por el Partido Encuentro Social (PES), entre el 2018 y 2021, arremetió contra los grupos de la diversidad sexual, recordó que ante lo dicho por ella el 23 de junio, ha recibido muestras de respaldo. “El pueblo ya se expresó” y “no se equivoca”. “Tontos los que creen que el pueblo es tonto”.

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La diputada Luz María Castillo Moreno le respondió a Rodríguez Jiménez, que viene de una familia donde la mayoría de sus integrantes han ocupado cargos como regidores, diputados locales, federales, senadores, secretarios y otros. “Muchos venimos del esfuerzo; no venimos de familia que está metida en la política”. “Que recuerde aquí la compañera diputada en qué partido está y en Morena sabemos que traemos la agenda progresista, la inclusión y no podemos meter aquí la religión. Aquí somos representantes de todos, todas y todes”. “La tribuna merece respeto”.

A partir de la postura de Jiménez Rodríguez, Luz María Castillo Moreno lanzó una convocatoria para realizar consultas ciudadanas en materia de identidad de género y acciones afirmativas en los municipios de Tuxtla, Tapachula y Comitán.

Por hoy los miembros del Congreso salieron al paso de Castillo Moreno, que ha sido calumniada en redes sociales. “En una sociedad democrática, la pluralidad de ideas y el debate público deben desarrollarse con respeto, responsabilidad y apego a los derechos humanos”, pidieron los legisladores chiapanecos.

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