Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las incorporó a la lista de personas bloqueadas.

Se trata de dos personas físicas y nueve morales, y nueve adicionales pertenecientes a una red que habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado en el cual refiere que en las acciones de la OFAC se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

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Por su parte, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

Hacienda reconoció que las acciones coordinadas entre autoridades de ambos países, fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

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EU vs cárteles mexicanos

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que esta serie de medidas "pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales".

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.

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El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.

El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.

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Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al CJNG de operar sus propias estaciones de servicio.

¿Quiénes son los sancionados por EU ligados al CJNG?

Una de las personas físicas sancionadas por Estados Unidos son Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien señala de desempeñarse como contador y ser el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario.

Entre las empresas mexicanas de Juraidini están: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV;OJ Living Trust, SAPI de CV;RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet WavesLtd.

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La otra persona es J. Refugio Ruiz Villagomez,a quien señala de introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, así como pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Ruiz Villagómez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV(Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA deCV (Ahavat). Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico.

Además, Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y ​​Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG. Además, la OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y ​​Ahavat Logistics Solution, SA de CV

Alcance de las sanciones

Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

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Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.*Con información de AP

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