Marvel sorprendió a sus fans con el estreno del nuevo trailer de Avengers Doomsday, presentado durante el evento D23 2026. En este nuevo adelanto se revelan algunas claves sobre lo que les espera a los héroes para enfrentar al villano principal, Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr., aquí te platicamos algunas.

En los teasers anteriores se revelaron los personajes que formarán parte de ésta nueva batalla por salvar al multiverso; nos dieron un vistazo de la alineación original de los X-Men, con el Profesor X de Patrick Stewart y Magneto interpretado por Ian McKellen; asimismo mostraron a la última versión de Los 4 Fantásticos, liderados por Red Richard; sin olvidar a "los nuevos vengadores", el equipo de "Thunderbolts".

De igual manera, los avances previos nos mostraron que Chris Evans y Chris Hemsworth regresan a interpretar a los legendarios Capitán América y Thor. Sin embargo, pese a la noticia de que Downey Jr. también regresaría a la nueva película de Marvel, se reveló que tomará el papel antagónico del Dr. Doom.

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Motivaciones y poder de Doom

En este nuevo avance se conoce la apariencia completa que tendrá este personaje, así como la intensidad de su poder y su motivación principal.

"Le arrebataron todo lo que amaba", relata Sue Storm -la mujer invisible de los 4 fantásticos- sobre Victor Von Doom, quien, según revelan, sufrió una pérdida importante de sus seres amados, lo que puede ser el motor principal que corrompió al personaje.

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Avengers Doomsday

En otra escena, Reed Richard, o Mr. Fantástico, le pregunta de manera alterada a Doom "¿Tú hiciste esto?" mientras se proyectan imágenes intercaladas de los universos en colapso. Más allá de la destrucción que aparece en pantalla, se puede observar en un intercambio de palabras se podría anticipar el enfrentamiento entre dos de las mentes más brillantes de Marvel que podría convertirse en uno de los ejes principales de la película.

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En otro momento nos regalan un breve vistazo de un enfrentamiento entre el Thor y el villano, en el que este último derriba al Dios del trueno con una facilidad que no vimos ni con Thanos en Infinity War y End Game.

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El toque final llega con el resurgimiento de los Centinelas; en esta parte podemos observar a Victor Von Doom con el poder de resurgir a estos seres inmensos, quienes, al parecer, serán su ejército principal contra los héroes, quienes podrían contar con uno de los personajes más poderosos de este universo cinematográfico: Jean Grey; esto debido al antecedente de su aparición en la reciente película de Spiderman: Brand New Day.

Este avance nos deja con un vistazo a la nueva era del universo Marvel, lo que nos deja con varias preguntas abiertas. ¿Qué fue lo que perdió realmente Victor Von Doom?, ¿qué relación tendrá con Reed Richards?, ¿es responsable del colapso de los universos o intenta detenerlo? y, sobre todo, ¿qué tendrán que sacrificar los héroes para detenerlo?

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El multiverso nuevamente se encuentra en juego y Dr. Doom se ha convertido en el centro del conflicto, el cual podremos conocer el próximo 18 diciembre en salas de cine.

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