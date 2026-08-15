Manejar por la noche puede ser todo un reto para algunos conductores, puesto que deben enfrentarse a ambientes con poca luz y al deslumbramiento que producen los faros de otros autos.

Ante este problema, ciertos vehículos integran un botón diseñado para para mejorar la vista bajo entornos oscuros. Si quieres saber cuál es y cómo usarlo, en Autopistas resolvemos tus dudas.

¿Qué botón evita que otros autos te deslumbren?

Este botón se encuentra en los retrovisores del auto; al activarlo, se enciende un “modo nocturno” o “modo antideslumbramiento” para reducir el reflejo de las luces de otros vehículos que se encuentran atrás.

Sin duda, es de gran ayuda para que el conductor tenga una visión más clara. Y a su vez, reduce las probabilidades de sufrir un accidente.

Si vas a conducir por la noche, procura mantenerte alerta en todo el camino. Foto: Unsplash

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Otra de sus ventajas es que permite cambiar el ángulo del retrovisor, pues hay que recordar que cada espejo cuenta con dos superficies: una totalmente reflejante y otra que reduce el reflejo.

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Si quieres activarlo, realiza los siguientes pasos:

Ubica el borde inferior del espejo retrovisor.

Si el sistema es manual, empuja hacia adelante o hacia atrás la palanca o pestaña (dependiendo del modelo de tu auto) para cambiar el ángulo y reducir la luz.

Si el sistema es automático, presiona el botón que se encuentra en la base del espejo. Cuando veas un foco encendido, quiere decir que el modo antideslumbramiento se ha activado.

Durante el día, regresa el botón a su posición original o bien, los vehículos modernos suelen detectar la luz natural y lo apagan automáticamente.

Como dato adicional: el sistema con palanca lo integra la mayoría de autos. Sólo algunos modelos de gama media y alta -como el Nissan Sentra, Mazda CX-5, Audi A8 y BMW Serie 7- integran el sistema con botón.

Al presionar este botón, el retrovisor cambia a una posición que reduce el deslumbramiento de otros autos. Foto: Unsplash

Recomendaciones extra para conducir en la noche

Durante la noche, es importante tomar una serie de medidas con tu auto para llegar sano y salvo a tu destino, por ejemplo:

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Mantén la vista en el camino.

No manejes cansado.

Verifica que todas las luces del vehículo funcionen correctamente antes de salir a la carretera.

Ajusta bien los espejos y el asiento.

Respeta los límites de velocidad.

Deja mayor distancia de frenado.

Evita distracciones como el uso del celular.

Lleva un kit de emergencia que incluya llaves, gato, desarmadores y triángulos reflejantes.

Además de las anteriores medidas, ubica el botón o palanca para encender el modo antideslumbramiento y obtener una conducción más cómoda.

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