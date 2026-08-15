El vinagre de manzana no sólo sirve para darle sabor a tus comidas o preparar aderezos de ensaladas; también es conocido por sus efectos positivos en el organismo.

Aunque su sabor fuerte y ácido puede no ser del agrado de todos, existe un remedio casero que implica el consumo de una cucharada después de comer.

Si estás pensando en ingerirlo de esta manera, te decimos cuáles son sus ventajas y desventajas.

¿Qué beneficios tiene tomar una cucharada de vinagre de manzana?

Nivela los niveles de glucosa en sangre

En un artículo del sitio especializado Healthline, la endocrinóloga Kim Chin indica que el vinagre de manzana puede regular los niveles de glucosa en sangre gracias a su contenido de ácido acético.

Dicho compuesto influye en la respuesta del organismo después de comer, en particular cuando se trata de alimentos con una alta cantidad de carbohidratos, ya que mejora la sensibilidad a la insulina.

Aporta energía

Según la nutricionista Karla Leal del portal Tua Saúde, este producto cuenta con compuestos que minimizan la fatiga, permitiendo la recuperación del glucógeno en el hígado y los músculos incluso después de hacer ejercicio.

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Pero eso no es todo, pues el vinagre de manzana aporta pequeñas cantidades de aminoácidos, azúcares, vitaminas y minerales relacionados con el metabolismo celular y la producción de energía.

Asimismo, es fuente de ácidos orgánicos, como el málico, cítrico, succínico y láctico, que hacen que el cuerpo obtenga energía de los carbohidratos, las grasas y las proteínas de los alimentos.

Cuida el cerebro

Debido a que posee ácido γ-aminobutírico (GABA), un compuesto que se forma durante el proceso de fermentación y que participa en la actividad del sistema nervioso como neurotransmisor inhibidor, su consumo puede mejorar el flujo sanguíneo y el funcionamiento de las células del cerebro.

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Mantiene la salud del sistema digestivo

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, al ser un producto fermentado, también contiene probióticos que ayudan al equilibrio de las bacterias buenas en el tracto intestinal, lo que facilita la digestión.

Equilibra los valores del pH

Por su parte, el blog del Medicover Hospitals señala que si bien el vinagre de manzana es ácido, crea un efecto alcalinizante en el organismo. Eso da como resultado el equilibrio del pH.

Se recomienda tomar sólo una cucharada de vinagre de manzana para evitar malestares. Foto: Unsplash

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¿Quiénes no deberían tomar vinagre de manzana?

Como todo producto, el vinagre de manzana debe consumirse con moderación porque puede ocasionar efectos adversos, sobre todo en las siguientes personas:

Alergia y tratamiento médico

Tal como lo indican las expertas, las personas alérgicas al vinagre de manzana y aquellas que toman medicamentos como digoxina, furosemida o hidroclorotiazida deben consultar a un especialista antes de la ingesta.

La combinación del producto con ciertos medicamentos podría disminuir los niveles de potasio en la sangre y provocar debilidad muscular, calambres, parálisis o alteraciones del ritmo cardíaco.

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Enfermedades del sistema digestivo

Los pacientes con gastritis, reflujo o úlceras tampoco deberían consumir vinagre sin supervisión médica. Esto se debe a que su acidez puede aumentar síntomas como la irritación.

Sensibilidad dental

Finalmente, a las personas con sensibilidad dental no se les recomienda la ingesta porque la acidez del producto puede debilitar el esmalte.

El vinagre de manzana puede debilitar el esmalte dental por su acidez. Foto: Freepik

Si vas a tomar vinagre de manzana después de tus comidas, la nutrióloga Karla Leal recomienda siempre diluirlo en agua. Y en caso de presentar malestares, acercarse con un profesional.

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