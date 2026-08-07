Durante décadas ha persistido el mito de que la cerveza sin alcohol carece de cuerpo, aroma y el amargor característico del lúpulo. Sin embargo, en el Día Internacional de la Cerveza conviene resaltar que la evolución de los procesos de elaboración ha demostrado que es posible disfrutar de una cerveza de alta calidad sin los efectos del alcohol, convirtiendo al maridaje de cerveza sin alcohol en una tendencia en constante crecimiento.

Para comprender la oferta actual disponible en restaurantes y anaqueles, Manuel Castro, CEO y cofundador de Cervecería Sans, nos explica que es necesario distinguir las dos grandes verticales y sus diferentes procesos de elaboración:

Cerveza 0.0% : se elabora con el método de desalcoholización; utilizado principalmente por la industria de gran escala. Consiste en elaborar una cerveza tradicional para después extraerle el alcohol mediante centrifugado o evaporación al vacío. En este proceso se suelen perder propiedades organolépticas que luego se intentan compensar con saborizantes o aromatizantes.

: se elabora con el método de desalcoholización; utilizado principalmente por la industria de gran escala. Consiste en elaborar una cerveza tradicional para después extraerle el alcohol mediante centrifugado o evaporación al vacío. En este proceso se suelen perder propiedades organolépticas que luego se intentan compensar con saborizantes o aromatizantes. Cerveza cero o sin alcohol (menor a 0.5% ABV): se produce mediante fermentación controlada, técnica adoptada por empresas independientes y de nicho. En este esquema se emplean las mismas materias primas y procesos que en una cerveza convencional, pero utilizando levaduras genéticamente modificadas que no sintetizan alcohol durante la fermentación. De este modo, se conservan de forma natural las propiedades organolépticas de origen. Sans es una de las marcas pioneras en Latinoamérica en adoptar esta metodología.

La Cervecería Morenos es originaria de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Morenos Tap Room

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Guía práctica de maridaje de cerveza sin alcohol

Con base en las características técnicas y perfiles de sabor de los diferentes estilos, Castro sugiere las siguientes armonías gastronómicas para llevar a la mesa:

Estilo cervecero Perfil de sabor Maridaje sugerido Ultra / Light Ligera, refrescante, baja en calorías (29 kcal) Aguachiles, mariscos frescos y ceviches Lager Balanceada, cuerpo medio, equilibrio entre malta y amargor Pescados a las brasas o a la talla IPA Amargor pronunciado, notas herbales y cítricas Cortes de carne y platillos grasos Stout Notas a café, cacao y malta tostada Moles complejos como el negro, repostería o cenas fine dining Golden Ale Notas ligeras y ligeramente dulces Cocina libanesa o platillos con acidez Gose Salina, ácida y mineralizada Ostiones frescos, cocina japonesa y sushi

Más allá de la comida o cenas tradicionales, la categoría sin alcohol ha conquistado espacios cotidianos. En entornos de trabajo u oficina comienza a adoptarse como una alternativa frente a los refrescos por su menor aporte calórico, mientras que en la sobremesa se posiciona como una pausa refrescante.

El maridaje de cerveza sin alcohol encuentra en los mariscos y preparaciones a las brasas el equilibrio perfecto de frescura y amargor. Foto: Pixabay

El futuro de las bebidas 0.0% en el mercado mexicano

De cara a los próximos años, el experto anticipa una evolución continua en el segmento sin alcohol mediante innovaciones como los formatos listos para tomar (RTD o Ready To Drink), empaques de menor volumen y bebidas enriquecidas con electrolitos o proteína.

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En el marco de este Día Internacional de la Cerveza, Castro invita a replantear nuestra relación con los momentos de convivencia: "Nunca fue el alcohol, las veces que creíste que te la habías pasado bien... realmente eras tú".

Explora el maridaje de cerveza sin alcohol y enriquece tu experiencia culinaria priorizando el sabor y la calidad gastronómica por encima del volumen alcohólico en cada copa.

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