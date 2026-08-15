Con el paso del tiempo, tu celular puede experimentar diversas fallas y entre ellas se encuentra la ralentización, que incluso te impide hacer tareas básicas y de emergencia.

Pero la solución es más sencilla de lo que parece, pues basta con eliminar ciertos archivos y apps. ¿De cuáles se trata? Hoy en Techbit te lo decimos.

¿Qué archivos eliminar de tu celular para que funcione bien?

De acuerdo con la empresa Avast Software, la clave para que un celular funcione de manera fluida es liberar espacio de almacenamiento y memoria caché. Y eso se logra depurando lo siguiente:

Aplicaciones

Desinstalar o detener aquellas apps que no utilizas es una de las maneras más efectivas para optimizar el funcionamiento de tu teléfono. Al hacerlo, su sistema operativo libera procesos en segundo plano y reduce las notificaciones innecesarias.

A continuación, te dejamos los pasos:

Ve a "Ajustes" y entra en “Aplicaciones”

Toca el ícono de filtro y presiona “Ordenar por tamaño”

Observa las apps de mayor a menor peso.

Selecciona las que ya no necesites y oprime “Desinstalar” o bien, pulsa “Archivar” para liberar espacio sin eliminarlas.

Las apps pesadas son una de las principales causas de la ralentización de un celular. Foto: Magnific

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Archivos multimedia

Esta acción incluye las fotos, vídeos, audios, música y documentos descargados desde la web o en apps de mensajería, como WhatsApp y Telegram, que consumen espacio de almacenamiento.

Hay dos métodos para eliminarlos: el primero es manual y sólo debes entrar a la galería para borrar el contenido multimedia inútil; a la app de grabadora para eliminar los audios inservibles; y a la sección “Descargas” de tu navegador para remover los archivos que ya no te sirven.

Y el segundo método es hacer una limpieza general, conforme los siguientes pasos:

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Entra a “Ajustes" y dirígete a “Almacenamiento”

Presiona “Administrar almacenamiento” y borra los archivos que más espacio utilicen

Papeleras

Por último, te recomendamos revisar los duplicados de los archivos borrados en tu celular. Éste es un elemento al que no se le presta atención, aunque puede borrarse fácilmente con los siguientes pasos:

Entra a tu Galería y busca la opción “Papelera” o “Eliminados recientemente”.

Selecciona todas las copias y presiona el ícono de bote de basura.

Oprime “Eliminar” y confirma.

Asimismo, puedes realizar este proceso en tus servicios de Google para limpiar tu cuenta.

Consejos extra para que tu celular funcione rápido

Existen otras medidas que contribuyen al buen funcionamiento de tu dispositivo, por ejemplo:

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Desactiva las animaciones, widgets, fondos de pantallas dinámicos y otros recursos gráficos que ralentizan tu teléfono

Mantén actualizado tu celular

Reinicia tu celular al menos una vez por semana

Cierra las apps en segundo plano y desactiva las notificaciones

Instala un antivirus, puesto que los malwares suelen ralentizar el equipo

Desactiva funciones como el WiFi, Bluetooth o Hotspot cuando no las necesites

Si tu celular no funciona más rápido aun después de eliminar archivos, debes cambiarlo por un equipo más actualizado. Foto: Unsplash

Si percibes que tu celular trabaja más lento de lo habitual, es momento de hacer una limpieza a tus aplicaciones, archivos multimedia y papeleras.

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