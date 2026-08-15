Cuando se compran llantas nuevas, es habitual encontrar líneas de diferentes colores que recorren su banda de rodadura. Aunque estas marcas pueden llamar la atención y generar dudas, no se trata de indicadores de alerta.

Su presencia está relacionada, principalmente, con los procesos de fabricación, identificación y organización de los neumáticos.

¿Por qué las llantas nuevas tienen líneas de colores?

Estas líneas de colores (azul, verde, blanco o rojo) se incorporan durante la fabricación de las llantas. De acuerdo con los expertos de Continental Neumáticos, se aplican durante la extrusión de las bandas de rodadura, es decir, antes de que se conviertan propiamente en una rueda.

La función que cumplen es sencilla: facilitan la organización de la producción. Los fabricantes trabajan con grandes cantidades de neumáticos y diferentes compuestos de caucho, por lo que necesitan sistemas que permitan identificarlos rápidamente.

Además, la red EuroTaller indica que estas franjas también facilitan a los trabajadores reconocer los distintos neumáticos a simple vista y les evitan errores tanto en su clasificación, como en la venta y almacenamiento.

Los colores y la cantidad de líneas son definidos por cada planta productora, facilitando el manejo y la organización de los compuestos, así como el control del proceso productivo.

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Las llantas nuevas presentan estas líneas de colores azul, verde o blanco. Foto: Freepik

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¿Las líneas de colores de las llantas son sinónimo de calidad?

Continental Neumáticos y Neumáticos Transalbert coinciden en que estas marcas no se relacionan con la calidad del producto. De hecho, es posible que un fabricante decida no utilizarlas para su sistema de clasificación.

¿Se pueden borrar las líneas de colores de las llantas?

Encontrar las líneas de colores en unas llantas nuevas es normal. Y como lo mencionamos anteriormente, no indican un defecto ni significan que exista un problema con el producto.

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EuroTaller señala que tampoco afectan al funcionamiento del neumático, y mucho menos constituyen un recurso de control de calidad del producto terminado.

Y si visualmente te molestan, no necesitas borrarlas de manera manual. Al estar en la banda de rodamiento, el contacto con el pavimento hace que desaparezcan con el uso cotidiano.

Con el uso cotidiano, las líneas de colores de las llantas desaparecen. Foto: Freepik

¿Cómo saber si una llanta es de calidad?

Contrario a las líneas de colores, hay otros indicadores que vale la pena revisar al comprar neumáticos, mismos que garantizan su calidad y buen desempeño:

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Fecha de fabricación (DOT): busca los últimos 4 dígitos del código DOT en las caras laterales de la llanta, por ejemplo, 3525 significa semana 35 de 2025. Índice de carga y velocidad: elige el recomendado por el fabricante. Desgaste uniforme: revisa que no tenga zonas lisas, grietas, deformaciones o desgaste irregular. Profundidad de la banda: una llanta nueva tiene profundidad y nitidez en la banda de rodamiento. Paredes laterales: no deben presentar ampollas, cortes profundos o deformidades. Certificaciones y procedencia: verifica que tenga las homologaciones correspondientes y que provenga de un distribuidor confiable.

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