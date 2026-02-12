El mantenimiento es uno de los aspectos más importantes que debes considerar si tienes un auto, pues al realizar chequeos periódicamente se reducen riesgos de accidentes, aumenta la seguridad de los pasajeros y aumentas el clico de vida del vehículo.

Hay muchos factores que tomar en cuenta para que tu auto esté en óptimas condiciones, entre los que se encuentra la presión de las llantas, es decir, la cantidad de aire que puede soportar.

Para inflarlas a los niveles adecuados, existe una tabla que te ayudará dependiendo del coche que conduzcas. En Autopistas te la mostramos.

Es importante que revises 1 vez al mes la presión de tus llantas. Foto: Freepik

Leer también Cuánto cuestan las placas de discapacidad en el Edomex

¿Cuál es la tabla de presión para las llantas?

Esta tabla puede ser tu mayor aliada al momento de inflar las llantas, pues proporciona los valores adecuados para cada tipo de vehículo y de neumático.

¡Así que presta atención! Los siguientes valores son los recomendados por fabricantes como Michelin, KIA y el sitio especializado TuLlanta:

Automóvil Pequeño con llantas de 13-15 pulgadas: 28-36 PSI de presión recomendada.

Automóvil Mediano con llantas de 14-17 pulgadas: 30-38 PSI de presión recomendada.

Automóvil Grande con llantas de 15-18 pulgadas: 32-40 PSI de presión recomendada.

SUV/Camioneta Pequeña con llantas de 15-17 pulgadas: 32-40 PSI de presión recomendada.

SUV/Camioneta Grande con llantas de 17-22 pulgadas: 35-45 PSI de presión recomendada.

Vehículos Deportivos con llantas de 18-20 pulgadas: 30-40 PSI de presión recomendada.

Camión Ligero con llantas de 16-18 pulgadas: 35-60 PSI de presión recomendada.

Camión Pesado con llantas de 17-24 pulgadas: 50-80 PSI de presión recomendada.

Recuerda que “PSI” significa “pound-force per square inch", y en español quiere decir que son las libras de fuerza por pulgada cuadrada.

Pero además, el fabricante Michelin advierte que los vehículos de carga (como camiones, tráilers y autobuses) pueden necesitar una presión diferente, ello para soportar el peso que habitualmente llevan.

Otra recomendación de KIA es revisar el estado de las llantas mínimo una vez al mes y antes de hacer cualquier viaje largo. Esto no sólo garantiza que los neumáticos resistan ante las condiciones del camino, sino que te protege a ti y al resto de pasajeros.

Por último, vigila que los niveles de aire sean los correctos en temporada de frío. Los expertos de Autozone indican que ante dicho clima, el aire dentro de los neumáticos se contrae y ello puede provocar que se enciendan algunos testimonios de advertencia en el tablero.

El frío hace que la presión de las llantas baje, porque contrae el aire al interior. Foto: Freepik

¿Cuáles son los riesgos de tener las llantas a presión incorrecta?

En caso de que la presión de las llantas no sea la adecuada, puedes poner en riesgo tu seguridad, la de los pasajeros y otros conductores. Por eso, es imprescindible que conozcas que conozcas las consecuencias de cada escenario:

Presión muy baja:

Riesgo de que los neumáticos se revienten y poca estabilidad en el camino, especialmente en las curvas.

Mayor consumo de combustible.

Desgaste irregular en los bordes de las llantas.

Presión muy alta:

Disminución de la adherencia al asfalto.

Mayor exposición a los baches y caminos inestables.

Riesgo de deformaciones en la llanta.

Como podrás ver, la presión de las llantas es otro aspecto básico en el mantenimiento de tu coche. La próxima vez que vayas a una gasolinera o talacha, toma en cuenta los niveles estipulados en la tabla.

Leer también Las aseguradoras con mejor atención al cliente, según Condusef

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters