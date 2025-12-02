Ser un conductor responsable no solo implica manejar bien y mantener la atención en el camino. Cuidar tu auto también es importante. El mantenimiento preventivo, las revisiones constantes y algo tan sencillo como inflar las llantas cuando corresponde, dicen mucho de tu compromiso al volante.

Últimamente es común encontrar autos con tapones verdes fosforescente en las válvulas de las llantas. A simple vista parecen un detalle estético, pero tienen una razón específica. ¿Qué significan? En Autopistas te lo explicamos.

El “aire premium” que sí existe

Aunque todos sabemos que no existe realmente un “aire premium”, sí hay un gas que funciona de forma distinta al inflado convencional de las llantas. Se trata del nitrógeno, un método que se ha vuelto cada vez más común en talleres y gasolineras.

Los tapones verdes indican que los neumáticos están inflados con nitrógeno, un gas más puro y estable que el aire. Además, no es inflamable y mantiene la presión interna por más tiempo. Por eso se usa en autos que suelen tener un manejo exigente, como vehículos que circulan mucho en carretera o en condiciones más demandantes.

¿Cuál es la diferencia entre inflar con aire y con nitrógeno?

El aire que usamos normalmente está compuesto por 78% de nitrógeno, pero también tiene oxígeno, argón y dióxido de carbono. De acuerdo con fabricantes como Continental, para la mayoría de los vehículos de uso diario es totalmente válido seguir usando aire, sobre todo porque es gratis y está disponible en todos lados.

Sin embargo, el nitrógeno para llantas ofrece ventajas como:

Menor variación de presión con los cambios de temperatura.

Menos humedad dentro del neumático.

Reducción de la oxidación del rin a largo plazo.

Menor riesgo de deformación del caucho según datos de Bridgestone.

Existen señales de visibles que indican que una llanta debe ser reemplazada. Foto: Freepik

¿Es obligatorio usar nitrógeno en las llantas?

La respuesta corta es no. Todo depende de tu estilo de manejo y del uso que le das a tu auto.

Para la mayoría, inflar con aire convencional es suficiente. Está disponible en cualquier estación y no tiene costo, más allá de la propina que suelas dejar.

El nitrógeno sí tiene una tarifa, aunque no suele ser alta. Puede ser una buena alternativa si haces trayectos largos, manejas en carretera con frecuencia o buscas mantener una presión más estable.

