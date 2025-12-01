Se acercan las festividades de navidad y año nuevo y con ellas llega el momento de verificar para algunos automovilistas.

No realizar este trámite a tiempo resultaría en una costosa multa ya que en la Ciudad de México y Edomex, la verificación es un requisito obligatorio.

Si quieres saber a quién le toca verificar este mes, en Autopistas te lo contamos.

La verificación vehicular es un trámite obligatorio en la Ciudad y Estado de México. Foto: Lucía Godínez/EL UNIVERSAL

¿Por qué se tiene que verificar?

La verificación forma parte del programa Hoy No Circula, el cual aplica en la zona metropolitana del Estado de México y la CDMX.

Dicho programa tiene el objetivo de mejorar la calidad del aire de la zona, reduciendo las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores.

Esto se consigue restringiendo la movilidad de los autos, en función de la cantidad de contaminantes que emiten.

Los días en que un auto no circula se deciden en función a un calendario semestral, el cual indica que autos y que días no podrán salir a la calle.

¿Qué autos tendrán que verificar este mes de diciembre?

Tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, la verificación de este mes corresponde para los autos con engomado azul y matrícula que termine con los dígitos 9 o 0.

La verificación para estos automovilistas tiene como fecha límite el 31 de diciembre de este año, de lo contrario se tendrá que pagar una multa por verificación extemporánea.

Calendario de verificación vehicular en CDMX. Foto: Secretaría de Medio Ambiente

¿De cuanto es la multa por verificación extemporánea?

En la Ciudad de México la multa por no verificar a tiempo corresponde a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo cual equivale a $2,262 aproximadamente.

Por su parte, en el Estado de México la multa corresponde a 30 UMAs, lo cual es equivalente a $3,394.

Esta cifra es considerablemente mayor al costo de realizar el trámite a tiempo, el cual, en CDMX es de $738.

En el Estado de México el costo de la verificación depende del tipo de holograma, yendo desde los $453 hasta los $1,131.

¿Quienes están exentos de verificación?

Finalmente, existen autos con exención para este trámite. Entre los automovilistas que no tienen que cumplir con este proceso se encuentran:

Autos eléctricos.

Autos híbridos clasificación I y II.

Autos con permiso turístico vigente.

Autos con holograma 0 no mayor a 6 meses desde que fue adquirido.

Autos con holograma 00 no mayor a 2 años desde su adquisición.

