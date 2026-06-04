Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una intensa lluvia cae en distintos municipios del Valle de México, como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco, donde ya se registran encharcamientos que rebasan el nivel de banqueta.

La afectación por la precipitación pluvial ocurre en Cuautitlán Izcalli en colonias como Hacienda del Parque, Niños Héroes, La Presita, La Quebrada, Francisco Villa, entre otras.

Debido al nivel del agua, automovilistas han tenido que circular en sentido contrario en vialidades de Hacienda del Parque y Francisco Villa; y en La Quebrada, comerciantes reportaron que el líquido pluvial se metió a negocios.

Lee también Cae líder de “Los Mondragón”, banda ligada a la USON; grupo criminal es señalado por extorsión, despojo y homicidio

Intensa lluvia provoca inundaciones en vialidades de Edomex; nivel del agua rebasa banquetas. Foto: Captura de pantalla.

Mientras que en la Vía José López Portillo, a la altura de La Bandera, se registran anegaciones que rebasan el nivel de banqueta y provocan que los automovilistas busquen rutas alternas.

Inundaciones obligan a conductores a buscar zonas altas; Mexibús presenta cortes en el servicio

Incluso hay conductores de unidades vehiculares que optan por dejar de avanzar y se ubican en zonas altas para evitar que el agua de lluvia se meta a los motores.

También fue suspendido el servicio de la línea II del Mexibús, en dirección a Coacalco, debido a la precipitación pluvial que cae en esa demarcación y en Tultitlán.

Lee también Decomisan 200 cajas de productos importados en la colonia Centro; conductor no acredito su procedencia

Los equipos de los organismos de agua de las referidas demarcaciones ya se encuentran trabajando para abatir los niveles de agua, desazolvando las coladeras para que el líquido siga su cauce por el drenaje.

CEM presenta corte de circulación debido a desbordamiento de un cárcamo

La circulación en el Circuito Exterior Mexiquense fue cerrada, a la altura de Cuautitlán Izcalli, debido al desbordamiento de un cárcamo.

La lluvia ocurrida la tarde de este jueves provocó que se desbordara un cárcamo, en el kilómetro 0+000 de la vialidad de cuota.

Lee también Blindan 14 destinos turísticos del Edomex por el Mundial; despliegan más de mil elementos de la policía estatal y Guardia Nacional

Intensa lluvia provoca inundaciones en vialidades de Edomex; circuito mexiquense presenta afectaciones. Foto: Especial.

A través de redes sociales, Aleatica, la empresa encargada de la operación del Circuito Exterior Mexiquense informó sobre la afectación en dirección Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Toluca.

También la plaza de cobro T-6, localizada en Cuautitlán Izcalli se encuentra cerrada en la misma dirección, debido a la inundación en un tramo de la autopista.

En años anteriores ese mismo tramo ha sido sujeto de inundaciones por desbordamiento del cárcamo.

#AvisoCEM 📷 17:04 Atención se cierra la circulación en el km 0+000 Cuautitlán Izcalli, por desbordamiento de carcamo , municipio de Cuautitlán Izcalli, en dirección Aifa. Ceda el paso a unidades de emergencia. Maneje con precaución. Respete los señalamientos. Tome rutas alternas… — Circuito.Mx (@Circuito_mx) June 4, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg