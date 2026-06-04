[Publicidad]
Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una intensa lluvia cae en distintos municipios del Valle de México, como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco, donde ya se registran encharcamientos que rebasan el nivel de banqueta.
La afectación por la precipitación pluvial ocurre en Cuautitlán Izcalli en colonias como Hacienda del Parque, Niños Héroes, La Presita, La Quebrada, Francisco Villa, entre otras.
Debido al nivel del agua, automovilistas han tenido que circular en sentido contrario en vialidades de Hacienda del Parque y Francisco Villa; y en La Quebrada, comerciantes reportaron que el líquido pluvial se metió a negocios.
Lee también Cae líder de “Los Mondragón”, banda ligada a la USON; grupo criminal es señalado por extorsión, despojo y homicidio
Mientras que en la Vía José López Portillo, a la altura de La Bandera, se registran anegaciones que rebasan el nivel de banqueta y provocan que los automovilistas busquen rutas alternas.
Inundaciones obligan a conductores a buscar zonas altas; Mexibús presenta cortes en el servicio
Incluso hay conductores de unidades vehiculares que optan por dejar de avanzar y se ubican en zonas altas para evitar que el agua de lluvia se meta a los motores.
También fue suspendido el servicio de la línea II del Mexibús, en dirección a Coacalco, debido a la precipitación pluvial que cae en esa demarcación y en Tultitlán.
Lee también Decomisan 200 cajas de productos importados en la colonia Centro; conductor no acredito su procedencia
Los equipos de los organismos de agua de las referidas demarcaciones ya se encuentran trabajando para abatir los niveles de agua, desazolvando las coladeras para que el líquido siga su cauce por el drenaje.
CEM presenta corte de circulación debido a desbordamiento de un cárcamo
La circulación en el Circuito Exterior Mexiquense fue cerrada, a la altura de Cuautitlán Izcalli, debido al desbordamiento de un cárcamo.
La lluvia ocurrida la tarde de este jueves provocó que se desbordara un cárcamo, en el kilómetro 0+000 de la vialidad de cuota.
Lee también Blindan 14 destinos turísticos del Edomex por el Mundial; despliegan más de mil elementos de la policía estatal y Guardia Nacional
A través de redes sociales, Aleatica, la empresa encargada de la operación del Circuito Exterior Mexiquense informó sobre la afectación en dirección Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Toluca.
También la plaza de cobro T-6, localizada en Cuautitlán Izcalli se encuentra cerrada en la misma dirección, debido a la inundación en un tramo de la autopista.
En años anteriores ese mismo tramo ha sido sujeto de inundaciones por desbordamiento del cárcamo.
Segob propone a la CNTE fortalecer pensión del ISSSTE para terminar paro; suman cuatro días de protestas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
¿Qué ver?: "Una Eva y dos Adanes", la comedia para recordar a Marilyn Monroe
Universal Deportes
Shakira y Burna Boy presentarán 'Dai Dai' en la inauguración del Mundial
Estados
Samuel García afirma que Nuevo León llega blindado al Mundial; gradúan a 133 cadetes
Mundo
Ordenan nuevo juicio a exparamédicos por muerte de joven afroamericano; apelación detecta error al jurado
Sección
Azucena Cisneros entrega repavimentación e iluminación en avenida Juan Aldama, en Ecatepec
Sección
Aparatoso accidente paraliza la México-Puebla: Conductor muere al salir proyectado
Sección
Macabro hallazgo en la Doctores: Encuentran cuerpo entre cabina y caja de camión de basura
Sección
Actividades GRATIS en CDMX para este fin de semana para disfrutar en familia