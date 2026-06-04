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Las intensas lluvias que se registraron la noche de este miércoles 3 de junio, y que se intensificaron este jueves en la CDMX, dejaron un volumen de agua acumulado superior a los 25.2 millones de metros cúbicos, dio a conocer la administración capitalina.
En un comunicado conjunto, se dio a conocer que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 60 servicios a causa de las lluvias, entre ellos 33 árboles y un poste caído, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos en distintas alcaldías.
Al corte de las 7:00 horas de este jueves, las brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) habían atendido el 70% de los encharcamientos registrados por la precipitación pluvial en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.
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Para resolver esas afectaciones, la dependencia desplegó 117 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 56 equipos de maquinaria, entre ellos 10 vehículos de bombeo de emergencia, 21 unidades hidroneumáticas, seis equipos Hércules, vehículos tipo pick up/sedán y pipas de agua tratada.
Mucha lluvia en poco tiempo
Las lluvias de esta madrugada se caracterizaron por una alta intensidad en periodos muy cortos. De acuerdo con los registros pluviométricos, la estación Marcos Carrillo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, acumuló 57.25 milímetros de lluvia en 24 horas; de ese total, 17.5 milímetros cayeron en apenas 30 minutos y 30.25 milímetros en una hora, entre las 23:30 y las 00:30 horas, precisó la dependencia a cargo de José Mario Esparza.
En la estación Deportiva, ubicada en Iztacalco, se registró una precipitación acumulada de 55 milímetros en 24 horas, de los cuales 20 milímetros se concentraron en 30 minutos y 34.25 milímetros en una hora, entre las 00:00 y las 01:00 horas, “lo que evidencia la rapidez con la que se acumuló el agua durante la madrugada”, advirtió la Secretaría.
mahc/LL
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