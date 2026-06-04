En la Ciudad de México se espera ambiente cálido después del mediodía, con lluvias puntuales de fuertes a muy fuertes, principalmente en el sur y poniente, para este jueves 4 de junio.

Las lluvias de hoy estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Sobre todo, se esperan fuertes lluvias y vientos con rachas fuertes, a partir de las 16:00 de la tarde de este jueves, hasta las 3:00 de la mañana del viernes 5 de junio.

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Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 14 °C.

Este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también alertó a la población sobre la posibilidad de caída de ceniza volcánica del Popocatépetl, en la Ciudad de México.

#PronósticoDelTiempo || Excelente jueves.



Hoy tendremos ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, principalmente en el sur y poniente, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Pueden presentarse… pic.twitter.com/oClAMeHRLc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

mahc/LL