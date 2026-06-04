[Publicidad]
En la Ciudad de México se espera ambiente cálido después del mediodía, con lluvias puntuales de fuertes a muy fuertes, principalmente en el sur y poniente, para este jueves 4 de junio.
Las lluvias de hoy estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Sobre todo, se esperan fuertes lluvias y vientos con rachas fuertes, a partir de las 16:00 de la tarde de este jueves, hasta las 3:00 de la mañana del viernes 5 de junio.
Lee también: Adelantan la temporada de flor de cempasúchil en CDMX.
Los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 14 °C.
Este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también alertó a la población sobre la posibilidad de caída de ceniza volcánica del Popocatépetl, en la Ciudad de México.
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
“Somos los que sufrimos”: usuarios denuncian caos, filas y desorganización por cierre de la Línea 2 del Metro
Espectáculos
Cazzu, conmovida, alza la voz frente a miles de mujeres argentinas: "Estamos atravesadas por la violencia de género"
Estados
Tras 3 décadas de militancia, Américo Zuñiga renuncia al PRI-Veracruz; fue líder estatal y alcalde de la capital
Mundo
Buques de Irán con millones de barriles de petróleo cruzan Ormuz, reportan; desafían el bloqueo impuesto por EU
Sección
Emiliano Aguilar no teme al qué dirán, mejor le prende su veladora
Sección
Me da pena que se vea toda oscura, ¿existe algún modo de blanquear mi Zona V?
Sección
RTP causa largas esperas por obras en Línea 2 del Metro, usuarios optan por Trolebús
Sección
Le quedó grande la yegua: Truenan a Alicia Villarreal