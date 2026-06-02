La época de cempasúchil se adelantó en la Ciudad de México, con miles de flores anaranjadas que decoran el Paseo de la Reforma, prácticamente cinco meses antes de lo acostumbrado, a casi una semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Por primera vez en la historia, productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor, con la intención de compartir la tradición que caracteriza a la capital durante el Día de Muertos con aquellos que vengan a visitar la CDMX con motivo de la justa deportiva.

Así lo anunció la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza por medio de un video que compartió en redes sociales, junto a productores de San Luis Tlaxialtemalco, donde contó que desde noviembre del año pasado se planteó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrir una temporada de cempasúchil para recibir a los turistas internacionales.

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“De ahí nació la idea de abrir una temporada nueva de cempasúchil que se ensemilló más o menos por ahí de febrero o marzo y hoy ya estamos viendo el esplendor de la floración”, compartió la secretaria.

Trabajadores realizan la instalación de flores de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, como parte de los preparativos y adecuaciones urbanas en una de las zonas más emblemáticas de la capital. Foto: Osmar Alvarado | EL UNIVERSAL

Un millón de plantas para decorar a la CDMX

Afirmó que la plantación fue “un reto” ya que nunca se había cosechado cempasúchil en esta época del año, pero se logró una producción de 18 mil plantas, que forman parte del millón de plantas a las que se comprometió la administración capitalina para decorar las principales avenidas de la CDMX, rumbo al Mundial.

En mayo pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación para la adquisición de plantas de ornato para embellecimiento de las áreas verdes, avenidas principales y camellones de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial, se detallaron las plantas que servirán para decorar la CDMX rumbo a la justa deportiva, entre las que destacaron 120 mil piezas de cada una de las siguientes flores: geranios, lavanda, romero, miguelito, malvón y belén de guinea; además de 478 mil 909 piezas de plantas de cempasúchil.

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