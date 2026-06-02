A nueve días del Mundial, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó en un comunicado que cayó "una techumbre" debajo de un puente peatonal en la Terminal 1, lo que dejó daños materiales y afectaciones a una automovilista.

De acuerdo con información actualizada y las declaraciones del propio aeropuerto, la estructura metálica se desprendió mientras se realizaban trabajos de renovación en la zona. El incidente ocurrió en un punto distinto a la circulación peatonal, pero sí impactó un área vehicular.

🚨Una automovilista resultó afectada por el desprendimiento de una "techumbre" de un puente peatonal en el AICM#VIDEO: EL UNIVERSAL pic.twitter.com/2rzy3T7PuB — El Universal (@El_Universal_Mx) June 3, 2026

Por su parte, las autoridades aeroportuarias confirmaron que una automovilista resultó afectada, sin especificar los daños, por lo que el servicio médico del aeropuerto intervino para brindarle atención en el lugar.

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El comunicado señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar a las personas responsables y "la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado", aseguró el AICM a través de redes sociales.

Tras el hecho, personal del aeropuerto llevó a cabo labores de aseguramiento y contención en la zona afectada.

El aeropuerto confirma daños materiales y mantiene vigilancia preventiva en la zona. (02/06/26) Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Asimismo, se informó que las operaciones continúan con normalidad y que no se registran afectaciones en la circulación general de la terminal, aunque se mantiene vigilancia en el área del puente peatonal como medida preventiva.

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