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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), detectó y aseguró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de cigarros presuntamente apócrifos procedente de Singapur.
El aseguramiento involucró un total de 4 mil 170 kilogramos de mercancía y fue resultado de las medidas de control aduanero, así como de los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado.
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Las autoridades señalaron que esta acción derivó de los esquemas de gestión de riesgos, análisis estratégico y vigilancia aduanera implementados para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, identificar posibles irregularidades documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.
Asimismo, destacaron que el análisis integral del cargamento permitió reforzar los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de supervisión y control en las aduanas del país.
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aov/bmc
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