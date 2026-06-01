Si lo que buscas es ahorrar dinero en tus viajes, una buena opción es usar el transporte público para trasladarte al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Ya sea para llegar o salir de la Terminal 1 y 2, te presentamos los horarios y el costo del Metrobús que puede ahorrarte el taxi de app y los transbordos pesados con tu maleta.

¿Cuál es la ruta del Metrobús para ir al AICM?

La Línea 4 del Metrobús es una de las mejores alternativas de movilidad para las personas que planean despegar o aterrizar en el AICM, ya que conecta con puntos estratégicos como el Centro Histórico y Avenida Paseo de la Reforma.

Es una buena opción ante el tráfico de la capital y su precio no es elevado como otros medios de transporte, por ejemplo, un taxi de app, un taxi de sitio y hasta el estacionamiento de las terminales aéreas.

Otra ventaja es que conecta con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Por ejemplo, en el Metro te deja en las Líneas 1, 2, 3 y B, y en el mismo Metrobús en las líneas 3, 5 y 7.

Recuerda que los transbordos entre líneas del Metrobús son gratuitos, siempre que se realicen dentro de las primeras 2 horas de haber ingresado y en un solo sentido del recorrido.

Este Metrobús atraviesa puntos como el Centro Histórico y Paseo de la Reforma. Foto: Metrobús CDMX

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¿En qué Terminal del AICM te deja este Metrobús?

Este Metrobús te deja en la puerta 7 de la Terminal 1 y en la puerta 2 de la Terminal 2. Sin embargo, considera que el punto de inicio es en la estación Amajac y debes subirte al que diga "Aeropuerto T1 y T2". De ahí, hace paradas en:

Juárez

Isabel la Católica

Moctezuma

San Lázaro

Y al abordar en tu regreso, se hace en la puerta 7 de la Terminal 1 y en la Puerta 2 de la Terminal 2. Ten cuidado y fíjate que diga "Amajac" para que no termines en la otra Terminal de donde sales.

¿Cuál es el horario y precio del Metrobús que te lleva al AICM?

El servicio del Metrobús está disponible los 365 días del año. Este es su horario:

De lunes a sábado desde las 4:30 horas a las 24:00 horas

Domingos y días festivos desde las 5:00 horas a las 24:00 horas

A diferencia de las otras líneas del Metrobús, donde el costo de viaje es de $6 pesos, éste tiene un costo $30 pesos por persona. Es posible pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sistema contactless o tecnología NFC.

Personas con discapacidad, menores de 5 años y usuarios con Tarjeta de Gratuidad vigente lo pueden usar gratis.

¿Ya conocías su ruta?

Hay diversos métodos de pagos para el Metrobús aeropuerto. Foto: Metrobús

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