La han visitado artistas internacionales, como V del grupo BTS y Dua Lipa. Además, ha sido sede de pasarelas. Pero lo más importante es que La Cuadra es una joya arquitectónica concebida por un genio. Así que esta propiedad amerita recorrerse de principio a fin.

Ubicada a menos de 40 minutos de la Ciudad de México, estos son los espacios, expos y atractivos que ofrece.

La Cuadra de Luis Barragán es considerada una obra única de la arquitectura. Foto: La Cuadra

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¿Cómo es La Cuadra de Luis Barragán?

La Cuadra, del gran arquitecto tapatío Luis Barragán —premio Pritzker 1980—, inició como un proyecto ecuestre entre 1966 y 1968.

El criador y adiestrador de caballos pura sangre, Folke S. Egerstrom, pidió a Luis Ramiro Barragán Morfín, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, construir una residencia familiar con caballerizas.

Además de representar una oportunidad para explorar la afición ecuestre que mantenía desde su infancia, Barragán plasmó su pasión por la arquitectura en cada rincón del lugar, dándole un diseño que fue considerado como único en su tipo a nivel mundial.

Con un icónico mural central de color rosa, el arquitecto mexicano logró transformar fachadas, paredes, salas y jardines a través de elementos tridimensionales, texturizados y usando color para manipular la luz, despertando emociones en quienes los visitan.

La Cuadra de Luis Barragán tiene una extensión de 2.7 hectáreas, en las que se distribuyen:

Una residencia

Caballerizas

Corrales

Un granero

Un gran patio amurallado con fuente

Áreas de servicio

Un potrero amplio

En conjunto, los espacios crean una vista única y ofrecen un recorrido que mezcla el funcionalismo moderno, la arquitectura rural y el paisaje mexicano, representado con piedras, tierra, pasto y tonos intensos.

Este recinto arquitectónico único ha llamado la atención de aristas internacionales como Tae-hyung y Dua Lipa. Foto: Instagram @thv

¿Qué exposiciones hay en La Cuadra de Luis Barragán?

A principios de 2026, La Cuadra de Luis Barragán abrió al público después de permanecer como "un secreto bien guardado" por cuatro décadas.

Hoy en día, este espacio se dedica a explorar el arte contemporáneo y la arquitectura, además de funcionar como lugar de investigación, producción y experiencia estética para impulsar proyectos como:

Curaduría

Exposiciones

Programas interdisciplinarios

Actualmente alberga dos exposiciones:

Barragán en Barragán: explora los primeros proyectos modernistas del arquitecto en la Ciudad de México.

Félix Gonzáles Torres: un proyecto que propone un encuentro y diálogo entre la obra del artista Félix González-Torres y la arquitectura de Luis Barragán.

Barragán en Barragán es una de las exposiciones que alberga actualmente este lugar. Foto: La Cuadra

¿Cuánto cuesta la entrada a La Cuadra de Luis Barragán?

La visita a La Cuadra de Luis Barragán únicamente puede hacerse con reservación previa, ya que no cuenta con taquilla física. Los boletos se compran directamente en su portal y las tarifas son:

Admisión general: $700

Nacionales: $500

Profesores y estudiantes nacionales: $250 pesos

Personas con credencial INAPAM: $250

¿Dónde está La Cuadra de Luis Barragán?

La propiedad se encuentra en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cerca del Club de Golf La Hacienda.

Abre de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas. Llegar desde la CDMX te tomará alrededor de 40 minutos.

Avenida Juárez 59, Los Clubes, 52957, Ciudad López Mateos, Estado de México.

Si quieres llegar en auto propio, considera que no hay estacionamiento. Pero si te animas a ir en transporte público, las estaciones más cercanas del Metro son Rosario, Tacubaya y Cuatro Caminos; posteriormente, deberás tomar un taxi hacia la Iglesia de San Mateo.

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