Si eres fan de Leonora Carrington, esta es tu oportunidad para sumergirte en sus obras, y es que la experiencia inmersiva de esta artista ya abrió sus puertas en la Ciudad de México.

Hoy te decimos qué tipos de entradas hay y cuánto cuesta cada una.

¿Cómo es la experiencia "Leonora Carrington: Laberinto Mágico"?

"Leonora Carrington: Laberinto Mágico" es un recorrido a través de la mente de la artista, donde los visitantes experimentan los límites de la realidad y los sueños.

Bajo la metáfora “solo quien acepta perderse tiene la oportunidad de encontrarse”, todas las salas reflejan su pensamiento y filosofía.

Durante aproximadamente 45 minutos, temas como el feminismo, la ficción y la magia empapan a los visitantes y los inducen a un viaje sensorial, apreciando siluetas de criaturas, rituales, animales, máscaras, híbridos y guardianes que parecen salidos de un cuento.

Leonora Carrington es una de las mujeres más representativas del arte surrealista. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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En esta experiencia, los asistentes exploran universos mágicos y conviven con seres fantásticos como La tamborilera, La dragonesa, El gato sin botas, Gato de la noche, Serpiente voladora, Barco de grullas, entre otros.

Además, observan espacios temáticos como la Sala del Tarot, donde reposa una baraja intervenida por Leonora Carrington en 1950 y que se distingue por sus detalles de hojas de oro y plata sobre óleos brillantes.

Durante el recorrido aprecias:

11 esculturas monumentales originales de la artista

Grabados

Litografías

Objetos personales de la artista

Proyecciones digitales

Actividades con sonidos envolventes

Cada sala ha sido diseñada para entender el arte de Leonora Carrington y habitar, aunque sea por unos minutos, su mundo.

Esta experiencia te lleva a la mente surrealista de Leonora Carrington. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta la experiencia de Leonora Carrington?

El precio de los boletos para "Leonora Carrington: Laberinto Mágico" dependen del día de visita y de beneficios como:

Menores de 12 años: $194 e incluye acceso a la experiencia

Admisión general: $291 e incluye acceso a la experiencia

VIP: $617 e incluye e incluye acceso a la experiencia, estacionamiento con valet parking y un artículo de merch.

En el sitio de Fever puedes comprar tus entradas y seleccionar tanto la fecha como la hora de tu visita, que va desde las 10:00 a las 19:30 horas.

La sede es el Centro de las Artes Inmersivas, en General Prim 90, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX. Las estaciones del Metro más cercanas son:

Metro Cuauhtémoc (Línea 1)

Metro Balderas (Línea 3)

Metrobús Cuauhtémoc (Línea 3)

Se trata de una experiencia temporal, así que no te tardes en ir.

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