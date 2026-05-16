La consolidación del Banco del Bienestar como el único canal para la dispersión de programas sociales alcanza un hito importante este mes.

De acuerdo con información oficial emitida por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, se lleva a cabo la entrega de tarjetas bancarias para los nuevos derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Este proceso, que inició formalmente el pasado 13 de mayo, se extiende hasta el próximo 20 de mayo de 2026, operando bajo un esquema de atención personalizada que busca evitar saturaciones en los módulos de atención.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

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Pasos para la localización de módulos y consulta de estatus

Para garantizar que el proceso se realice de forma ordenada, las autoridades establecen un mecanismo de consulta digital. Según las directrices del portal oficial (gob.mx/bienestar), los ciudadanos deben seguir una serie de pasos técnicos para conocer su cita específica.

La atribución de esta información recae en el sistema de consulta por CURP (Clave Única de Registro de Población), donde el interesado debe ingresar sus 18 dígitos para desplegar la ubicación exacta del módulo, así como el día y la hora asignados.

Adicionalmente, se reporta que la Secretaría de Bienestar utiliza notificaciones vía mensaje de texto (SMS) a los números telefónicos registrados durante la inscripción de marzo.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (organismo que, en sus guías de accesibilidad, destaca la importancia de la autonomía financiera para personas con discapacidad), el acceso directo a cuentas bancarias personales es un factor clave para la inclusión social.

En este sentido, la recepción del plástico es obligatoria, ya que el sistema central requiere la activación física de la tarjeta para liberar el apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, el cual se verá reflejado a partir del bimestre julio (agosto).

❤️ AVISO IMPORTANTE ❤️

Si te registraste a la #PensiónDiscapacidad en marzo, recibirás tu #TarjetaBienestar del 13 al 20 de mayo.



Mantente pendiente de tu celular; te enviaremos un SMS con el día, hora y lugar para recogerla. También puedes consultar len: https://t.co/FYgaCKzsUD pic.twitter.com/IDQVJlyc1R — Bienestar (@bienestarmx) May 15, 2026

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Requisitos y documentación para la entrega presencial

La logística de entrega exige que el beneficiario (o su auxiliar registrado) asista puntualmente con una documentación específica que acredite su identidad y el proceso de trámite previo. La Secretaría de Bienestar puntualiza que los documentos requeridos son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía (en original y copia).

Comprobante de trámite (talón de registro) otorgado al momento de la solicitud.

Resulta pertinente mencionar que, durante este periodo de mayo, también se realiza la dispersión de fondos para quienes ya cuentan con su cuenta activa. Según el calendario de pagos vigente, la atención se organiza por la letra inicial del primer apellido. Por ejemplo, para esta semana de mayo, el lunes 18 corresponde a la letra "M", el martes 19 a las letras "N, Ñ, O", y el miércoles 20 a las letras "P, Q". Este esfuerzo institucional busca mitigar los obstáculos económicos que enfrentan las personas con discapacidad en México, quienes, de acuerdo con datos estadísticos de organismos internacionales de salud, presentan menores tasas de participación en el mercado laboral remunerado.

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