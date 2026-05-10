Imagina empezar el día desayunando en una de las terrazas del Castillo de Chapultepec, mientras tomas un café y admiras el bosque y la ciudad: esto es posible en La Emperatriz.

¿Cómo es la nueva cafetería del Castillo de Chapultepec?

El Castillo de Chapultepec amplía sus espacios recreativos con una nueva cafetería, un buen complemento para tu visita sin salir de la zona.

La Emperatriz es un spot que combina diseño barroco y neoclásico, lo que va en perfecta sintonía con el estilo del recinto donde se encuentra. Además, tiene una de las vistas más privilegiadas de la capital.

Prueba una Focaccia de Roast Beef en esta nueva cafetería del Castillo de Chapultepec. Foto: Instagram @laemperatriz_cafe

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Ya sea en su terraza o en el salón interior, puedes pedir...

Sándwiches: el recomendado para probar es el de roast beff, con pan de molde de avena y miel, mayonesa con mostaza, queso manchego, jitomate o pepinillos. Otra opción es el Campesino, con pan de centeno negro, mayonesa, jamón de cerdo, aguacate, lechuga y jitomate.

Molletes: se sirve con frijoles refritos, queso manchego y salsa mexicana. Por un costo adicional, se le puede añadir jamón, tocino o roast beef.

Torta de cochinita pibil: una baguette con frijoles refritos, cochinilla pibil, aguacate y cebolla Xnipec.

Ensaladas: tres opciones: tricolor, colonial o griega, con un mix de lechugas, vegetales variados, así como aderezos dulces y frutales para acompañar.

La Emperatriz prepara jugos, malteadas y distintas variedades de café frío o caliente. Si te queda un espacio, para el postre se sugiere un pan dulce, galletas, tarta de manzana, pastel de zanahoria o una rebanada de pastel sorpresa de chocolate.

El consumo promedio por persona va de los $250 a los $350.

Disfruta el menú de La Emperatriz en la terraza del Castillo de Chapultepec. Foto: Instagram @laemperatriz_cafe

Es importante recordar que, aunque estos alimentos y bebidas se venden en un espacio del Castillo de Chapultepec, no se permite entrar con comida a las salas de exhibición.

¿Cómo entrar a la cafetería La Emperatriz?

Si te animas a disfrutar su comida, digna de la que fue la residencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, debes saber que sólo puedes entrar a esta cafetería si pagaste el boleto de entrada al castillo.

Las tarifas vigentes del museo Nacional de Historia son:

Público nacional (con documento que apruebe la nacionalidad mexicana): $105

Entrada general: $210

Niños menores de 13 años, adultos mayores de 60, maestros o estudiantes con credencial vigente y personas con discapacidad no pagan.

Entrada libre todos los domingos.

La Emperatriz abre de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas.

El sándwich de Roast Beff es uno de los más recomendados. Foto: Instagram @laemperatriz_cafe

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