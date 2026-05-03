El Museo Casa del Risco, al sur de la CDMX, se prepara para recibir una nueva edición del Festival Cultural de las Cactáceas 2026.

A través de esta iniciativa, el museo busca fomentar el conocimiento sobre estas especies de plantas, principalmente sobre su cuidado, conservación y hasta la importancia que tienen en el ecosistema.

¿Qué hacer en el Festival Cultural de las Cactáceas?

¿Te consideras la señora o el señor de las plantas? Durante cuatro días, este festival reunirá a productores y aficionados para exhibir y poner a la venta una gran variedad de especies.

En su décima edición, la especie Echeveria gibbiflora es la protagonista, siendo un recordatorio de que la diversidad de las suculentas va más allá del aloe vera o el kalanchoe.

El Festival de las Cactáceas 2026 dura cuatro días. Foto: Facebook Museo Casa Del Risco

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Y además de llevarte cactáceas de todos los tamaños, este es un espacio para aprender sobre sus cuidados básicos en casa: técnicas de riego, drenaje, los mejores sitios para colocarlas, abonos, etcétera.

También se ponen a la venta productos para favorecer el crecimiento de las plantas: tierra, fertilizantes y macetas. Y, si ya eres experto, puedes asistir a los talleres de manejo avanzado.

En el Festival de las Cactáceas 2026 también se impartirán conferencias y habrá un programa infantil con manualidades para que los peques aprendan sobre el cultivo y conservación de estas plantas.

En el Festival de las Cactáceas 2026 hay venta de productos. Foto: Facebook Museo Casa Del Risco

¿Cuándo es el Festival Cultural de las Cactáceas 2026?

¡Tienes tiempo para planear tu visita a este festival que está programado del 14 al 17 de mayo de 2026 en el Museo Casa del Risco.

El museo con su emblemática fuente se encuentra en Plaza San Jacinto 5, en el barrio de San Ángel, al sur de CDMX.

La entrada es gratis, y los horarios son los siguientes:

Jueves, viernes y domingo: las actividades comienzan a las 10:00 y terminan a las 17:00 horas

Sábado: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Tienes la opción de llegar en auto, ingresando por Insurgentes Sur, Revolución o Altavista; solo considera que es una zona pequeña con alta circulación de autos.

En transporte púbico, la estación de Metrobús más cercana es La Bombilla, sobre Insurgentes Sur y a unos 10 minutos a pie del museo.

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